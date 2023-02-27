Большинство канадцев обеспокоены доступностью жилья на 2023 год

Согласно новому опросу RE / MAX Canada, большинство канадцев обеспокоены доступностью жилья в 2023 году, хотя треть людей с оптимизмом смотрят на более сбалансированный рынок жилья в этом году.

Опрос Leger, проведенный по заказу RE /MAX для отчета о тенденциях канадской индустрии недвижимости, показал, что у 59% канадцев есть по крайней мере одна проблема, “связанная с их покупкой или продажей жилья” в 2023 году.

Все три главные проблемы так или иначе связаны с доступностью по цене. Стоимость жизни и инфляция были проблемой номер один для 34 процентов респондентов, за которыми последовало отсутствие доступных вариантов в их сообществе для 25 процентов людей и рост стоимости аренды еще для 25 процентов.

Несмотря на опасения, 32% покупателей и продавцов жилья заявили, что они с оптимизмом смотрят на то, что рынок жилья замедлится и восстановит равновесие в этом году.

Президент RE /MAX Canada Кристофер Александер сказал, что в этом году могут произойти “серьезные изменения в том, как брокеры ведут свой бизнес”, поскольку рынок замедляется, а отрасль реагирует на замедление экономики.

“Мы можем начать наблюдать некоторую консолидацию по мере того, как брокерские компании адаптируются к экономическому спаду. На индивидуальном уровне агентам, работающим неполный рабочий день, может быть труднее продвигаться, поскольку они могут быть не в состоянии удовлетворить потребности канадцев или их брокерских контор. И индивидуальные встречи один на один с клиентами будут важнее, чем когда-либо прежде”, – сказал он в письменном заявлении.

“В этом году отрасль должна сосредоточиться на обслуживании клиентов, образовании и прозрачности, чтобы наилучшим образом обслуживать клиентов”.

В докладе указывалось на возможные более широкие экономические последствия проблем на рынке жилья. В нем говорилось, что работодателям может быть трудно привлечь новых работников из-за отсутствия надежного жилья, а местные сообщества могут оказаться неспособными привлекать и удерживать новые предприятия на фоне более высоких затрат на аренду офисов.

Большинство респондентов опроса – 66% – заявили, что решение проблемы доступности жилья и кризиса предложения должно быть главным приоритетом для правительств по всей Канаде.

“Наша острая нехватка продовольствия в каждом населенном пункте по всей стране затрагивает практически все аспекты жизни канадцев”, – говорится в письменном заявлении Элтона Эша, исполнительного вице-президента RE/MAX Canada.

Александер призвал правительства к “дальновидному мышлению” в борьбе с жилищным кризисом, предложив провести реформы в муниципальных законах о зонировании, расширить возможности застройки переулков и увеличить предложение жилья “таким образом, чтобы это не ставило под угрозу усилия по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий”.

Почти четверть людей (22 процента) заявили, что поддерживают проекты новостроек, которые устраняют жилищный разрыв “недостающего среднего”.

Сорок один процент респондентов опроса заявили, что устранение бюрократической волокиты вокруг зонирования и перепланировки является “ключевой мерой” для улучшения предложения жилья, и они надеются, что она будет продолжать расширяться.

Еще больше людей (66%) заявили, что защита окружающей среды “необходима” для долгосрочного качества жизни, и они ожидают, что это станет фактором в их выборе недвижимости. В отчете указывалось на планы по развитию охраняемого зеленого пояса в южном Онтарио как на “особенно спорную тему”.

Ольга Успенская вошла в топ 50-ти лучших агентов в компании Vendirect за 2021 год! Ура!

У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.

Ольга Успенская

Риэлтор с 20-ти летним опытом работы