Почему нельзя пропускать завтрак

Иногда голодание может принести пользу организму человека, но специалисты из Медицинской школы Икана на горе Синай считают, что отказываться от завтрака вредно.

Соответствующие выводы они сделали в рамках эксперимента с лабораторными мышами.

Грызунов разделили на две группы. Так, первая группа сразу после пробуждения получала плотный завтрак. А вторая группа получала только воду. Затем ученые собрали у мышей образцы крови. Выяснилось, что у голодных грызунов снижается число моноцитов – белых кровяных клеток, которые играют важную роль в борьбе со злокачественными опухолями и болезнетворными микроорганизмами.

В частности, исследователи изучали интервальное голодание. Их интересовал как кратковременный (всего несколько часов), так и длительный (24 часа) отказ от пищи. В эксперименте участвовали две группы мышей. Одна группа съела завтрак сразу после пробуждения. Другая полностью пропустила этот приём пищи. Затем учёные собрали образцы крови у всех грызунов.

Команда наблюдала отличия в группе, которая не завтракала. Они заметили изменение количества моноцитов — лейкоцитов, образующихся в костном мозге, которые попадают в кровь и ткани, помогая бороться с инфекциями, сердечными заболеваниями и даже раком. Через четыре часа количество моноцитов снизилось на 90 процентов, а через восемь они практически исчезли.

Кроме того, голод вызывает стрессовую реакцию мозга. Она приводит к тому, что моноциты перемещаются в костный мозг и переходят в неактивное состояние.