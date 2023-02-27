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Завтрак Фото: pazlyigra.ru

Почему нельзя пропускать завтрак

Виктория Христова Фев 27, 2023 Новости, Полезные продукты Комментарии к записи Почему нельзя пропускать завтрак отключены 20 Просмотров

Иногда голодание может принести пользу организму человека, но специалисты из Медицинской школы Икана на горе Синай считают, что отказываться от завтрака вредно.

Соответствующие выводы они сделали в рамках эксперимента с лабораторными мышами.

Грызунов разделили на две группы. Так, первая группа сразу после пробуждения получала плотный завтрак. А вторая группа получала только воду. Затем ученые собрали у мышей образцы крови. Выяснилось, что у голодных грызунов снижается число моноцитов – белых кровяных клеток, которые играют важную роль в борьбе со злокачественными опухолями и болезнетворными микроорганизмами.

В частности, исследователи изучали интервальное голодание. Их интересовал как кратковременный (всего несколько часов), так и длительный (24 часа) отказ от пищи. В эксперименте участвовали две группы мышей. Одна группа съела завтрак сразу после пробуждения. Другая полностью пропустила этот приём пищи. Затем учёные собрали образцы крови у всех грызунов.

Команда наблюдала отличия в группе, которая не завтракала. Они заметили изменение количества моноцитов — лейкоцитов, образующихся в костном мозге, которые попадают в кровь и ткани, помогая бороться с инфекциями, сердечными заболеваниями и даже раком. Через четыре часа количество моноцитов снизилось на 90 процентов, а через восемь они практически исчезли.

Кроме того, голод вызывает стрессовую реакцию мозга. Она приводит к тому, что моноциты перемещаются в костный мозг и переходят в неактивное состояние.

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