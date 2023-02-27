Почему нельзя пропускать завтрак

Соответствующие выводы они сделали в рамках эксперимента с лабораторными мышами.
Грызунов разделили на две группы. Так, первая группа сразу после пробуждения получала плотный завтрак. А вторая группа получала только воду. Затем ученые собрали у мышей образцы крови. Выяснилось, что у голодных грызунов снижается число моноцитов – белых кровяных клеток, которые играют важную роль в борьбе со злокачественными опухолями и болезнетворными микроорганизмами.
В частности, исследователи изучали интервальное голодание. Их интересовал как кратковременный (всего несколько часов), так и длительный (24 часа) отказ от пищи. В эксперименте участвовали две группы мышей. Одна группа съела завтрак сразу после пробуждения. Другая полностью пропустила этот приём пищи. Затем учёные собрали образцы крови у всех грызунов.
Кроме того, голод вызывает стрессовую реакцию мозга. Она приводит к тому, что моноциты перемещаются в костный мозг и переходят в неактивное состояние.