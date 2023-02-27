Nokia решилась на новшества: она изменила логотип

Новый логотип уже можно увидеть на фасаде штаб-квартиры компании. Он состоит из пяти различных форм, образующих слово NOKIA.

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia Oyj объявил об изменения дизайна своего логотипа, впервые почти за 60 лет, объяснив этот шаг тем, что больше не хочет, чтобы пользователи ассоциировали его с мобильными телефонами, производством которых он прекратил заниматься почти десять лет назад, передав права HMD Global. Вместе с изменением дизайна логотипа компания сообщила об обновлении своей стратегии.

Новый логотип уже можно увидеть на фасаде штаб-квартиры компании. Он состоит из пяти различных форм, образующих слово NOKIA. Вместо традиционного синего цвета в новом логотипе будет использоваться другой диапазон цветов в зависимости от применения.

«В сознании большинства людей мы по-прежнему являемся успешным брендом мобильных телефонов, но это не то, чем занимается Nokia, — сообщил гендиректор Пекка Лундмарк (Pekka Lundmark) в интервью ресурсу Bloomberg накануне открытия выставки Mobile World Congress в Барселоне. — Мы хотим запустить новый бренд, который уделяет большое внимание сетям и промышленной цифровизации, что полностью отличается от выпуска устаревших мобильных телефонов».

По словам Лундмарка, Nokia сосредоточится на увеличении доли рынка производителей сетевого оборудования для провайдеров беспроводных сервисов. Он отметил, что у Nokia есть «боеприпасы и инструменты», чтобы занять долю рынка, не жертвуя прибылью. Как отметил Bloomberg, этому способствовало введение санкций в отношении её китайского конкурента Huawei Technologies.

Nokia также планирует ускорить темпы роста бизнеса по созданию частных сетей 5G. По словам Лундмарка, на корпоративные решения такого рода в прошлом году приходилось 8 % выручки Nokia, и следующая цель — вывести бизнес «на двузначные» показатели, в основном благодаря органическому росту и приобретениям небольших компаний.

Крупные технологические фирмы сотрудничают с производителями телекоммуникационного оборудования, такими как Nokia, поставляя клиентам, в основном в производственном секторе, частные сети 5G и оборудование для автоматизированных производств. Вместе с тем Nokia исключила возможность пойти по стопам своего главного конкурента Ericsson AB, который приобрёл Vonage Holdings Corp. за $6,2 млрд с той же целью — увеличения темпов роста.