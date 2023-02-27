Минэнерго США считают причиной пандемии Covid‑19 утечку из лаборатории

После нового секретного отчета разведки Минэнерго США, ранее считавшее, что коронавирус возник природным путем, изменило свое мнение — теперь с «низкой степенью достоверности» ведомство считает, что болезнь распространилась в результате случайной лабораторной утечки в Китае.

Теперь сторонников искусственного происхождения COVID-19 в американском разведывательном сообществе два — Минэнерго и ФБР. ЦРУ пока не определилось. Еще четыре входящие в сообщество агентства придерживаются версии естественной передачи. В Пекине же уверены, что коронавирус появился в США еще в середине 2019 года, а в Китай его занесли американские военные.

Специалисты ведомства пришли к выводу, что пандемия началась из-за утечки вируса из китайской лаборатории. Об этом The Wall Street Journal сообщает со ссылкой на секретный доклад разведки, который был представлен Белому дому и ключевым членам американского конгресса.

Аналогичной версии ранее придерживалось и Федеральное бюро расследований (ФБР), подчеркивает WSJ.

Ранее Минэнерго США придерживалось версии естественного происхождения коронавируса и естественной его передачи в декабре 2019 года на рынке в китайском Ухане.

Уточняется, что четыре других входящих в разведывательное сообщество агентства вместе с национальной разведывательной группой все еще считают причиной распространения COVID-19 естественную передачу вируса. Еще два члена сообщества пока не определились.

Мнение экспертов Минэнерго представляется значимым, так как оно опирается на новейшие исследования. Кроме того, это ведомство контролирует сеть национальных лабораторий США, многие из которых проводят различные биологические исследования.

Теория о том, что за распространением COVID-19 стоит утечка в Уханьском институте вирусологии (там изучают, в том числе, и коронавирусы типа SARS после вспышки атипичной пневмонии в 2003 году), появилась еще в первые месяцы пандемии. У нее множество сторонников, ее активно продвигал экс-президент США Дональд Трамп. При этом большинство сторонников версии сходятся на том, что утечка вируса из лаборатории была непреднамеренной и связана с нарушением техники безопасности.