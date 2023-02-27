Boeing рассказал, зачем нанимает новых рабочих, закрывая производство

Boeing планирует нанимать всё больше рабочих на свой авиазавод, несмотря на уже запланированную остановку производства самолетов F/A-18 для ВМС США, 24 февраля сообщается в пресс-релизе на сайте компании Boeing.

Наемм новых работников на самом деле уже идет вовсю. Лишь только в 2022 году заводы Boeing приняли около тысячи человек.

«Мы думаем наперед, и создание истребителей у нас в крови, — сказал Стив Нордлунд, вице-президент Boeing Air Dominance и руководитель завода в Сент-Луисе. — Инвестируя в новую эру возможностей и развивая ее, мы применяем те же инновации и опыт, которые позволили сделать F/A-18 рабочей лошадкой ВМС США и военно-воздушных сил по всему миру на протяжении почти 40 лет».

Компания охарактеризовала высвобождение производственных мощностей, годами занятых под «рабочую лошадку ВМС», как поворотный момент и теперь начинает переориентировать своих сотрудников и средства на другие перспективные оборонные проекты.

С момента выхода F/ A-18 в 1983 году Boeing произвел более 2000 самолетов моделей Hornet, Super Hornet и EA-18G Growler для ВМС США, Австралии, Канады, Финляндии, Кувейта, Малайзии, Испании и Швейцарии.