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Новости Канадская Eldorado Gold назвала срок начала добычи золота в Греции

Канадская Eldorado Gold назвала срок начала добычи золота в Греции

Виктория Христова Фев 27, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канадская Eldorado Gold назвала срок начала добычи золота в Греции отключены 21 Просмотров

Канадская компания Eldorado Gold ожидает значительного увеличения производства золота в течение следующих пяти лет благодаря открытию золотомедного рудника «Скоурис» на севере Греции.

 

Совет директоров компании одобрил в декабре 2022 года перезапуск строительных работ на руднике «Скоурис», запасы которого составляют 3,7 млн унций золота и 1,7 млрд фунтов меди.

В настоящее время ожидается, что рудник начнет добычу во второй половине 2025 года, что увеличит общий объем добычи золота компанией Eldorado Gold до 675 000–735 000 унций к 2027 году.

Генеральный директор Eldorado Gold Джордж Бернс отметил, что рудник «Скоурис» также будет производить в среднем 67 млн фунтов (30 390 тонн) меди в год.

Eldorado Gold – канадская компания, занимающаяся разведкой золоторудных месторождений в Турции, Китае и Бразилии и производством золота. Компания имеет 7, 2 млн. унций доказанных и вероятных запасов золота.

 

 

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