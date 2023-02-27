Британия запретит въезд в страну женам и детям иностранных студентов

Соединенное Королевство планирует запретить иностранным студентам привозить с собой ближайших членов семьи, таких как супруги и дети, если только обучающиеся в Великобритании не овладевают «ценными» знаниями.

Согласно сообщению, опубликованному лондонской The Times, только те из них, которые изучают естественные науки, математику и инженерное дело, смогут привезти своих иждивенцев в Великобританию.

В Великобритании зарегистрировано почти восьмикратное увеличение числа членов семей, присоединяющихся к иностранным студентам, сообщает газета. Согласно данным иммиграционной службы, в прошлом году визы получили почти 500 000 студентов. Их сопровождали 135 788 иждивенцев — супругов и детей — по сравнению с 16 047 в 2019 году.

Индия оказалась на первом месте по этим показателям: в прошлом году в Великобританию приехали 161 000 студентов и 33 240 иждивенцев. Количество просроченных просьб о предоставлении убежища достигло рекордно высокого уровня — более 160 000 мигрантов ожидают решений по своим заявлениям, сообщило иммиграционное ведомство.

Однако правительству еще предстоит принять окончательное решение по этому спорному вопросу, отмечает издание. Министр внутренних дел Суэлла Браверман подготовила предложения, которые включают сокращение срока пребывания иностранных студентов в Великобритании после окончания курса обучения.

Вместе с тем, по мнению министерства образования, ограничения приведут к банкротству британских университетов, которые зависят от иностранных студентов в финансовом плане. По имеющимся оценкам, они приносят экономике £35 миллиардов в год.

В этом контексте британская консалтинговая компания New Way предупреждает, что ограничения на получение рабочих виз для выпускников вынудят индийских студентов к переезду в такие страны, как Австралия и Канада, что в итоге приведет к закрытию студенческого рынка в Великобритании.