Канада арестует по ордеру МУС Нетаньяху, если он окажется в стране

Нетаньяху могут арестовать в Канаде. Если, конечно, он приедет.

Канада произведет арест по ордеру Международного уголовного суда (МУС), если премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху окажется на её территории.

Это же распространяется на бывшего министра обороны Йоава Галанта

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо объявил, что израильские должностные лица будут задержаны сразу по прибытии в страну.

Необходимо отметить, что ранее МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта. Их обвиняют в совершении военных преступлений в секторе Газа.

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