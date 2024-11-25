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Новости Канада арестует по ордеру МУС Нетаньяху, если он окажется в стране
Фото: bangkokbook.ru

Канада арестует по ордеру МУС Нетаньяху, если он окажется в стране

Виктория Христова Ноя 25, 2024 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 1 Просмотров

Нетаньяху могут арестовать в Канаде. Если, конечно, он приедет.

Канада произведет арест по ордеру Международного уголовного суда (МУС), если премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху окажется на её территории.

Это же распространяется на бывшего министра обороны Йоава Галанта

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо объявил, что израильские должностные лица будут задержаны сразу по прибытии в страну.

Необходимо отметить, что ранее МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта. Их обвиняют в совершении военных преступлений в секторе Газа.

 

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