Посольство России: Канада наложила свыше 70 санкционных мер на РФ

Согласно информации от дипмиссии, в санкционные списки попали свыше 700 российских компаний и организаций, а также почти 2000 граждан России.
Также отмечается, что действующие лицензии на экспорт в РФ аннулированы, в то время как выдача новых лицензий приостановлена.
Кроме того, воздушное пространство и морские акватории Канады закрыты для любых самолетов и судов, имеющих связь с Россией.
Несмотря на эти жесткие меры, в посольстве акцентировали внимание на том, что Москва открыта для продолжения диалога.
Ранее Соединенные Штаты усилили санкции в отношении России, добавив в список несколько финансовых учреждений и физических лиц.
В этот список вошли члены совета директоров Центрального банка России и руководители различных подразделений.
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