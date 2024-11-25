Посольство России: Канада наложила свыше 70 санкционных мер на РФ

Канада ввела более 70 раундов санкций против российских физических и юридических лиц, сообщило посольство России в Канаде.

Согласно информации от дипмиссии, в санкционные списки попали свыше 700 российских компаний и организаций, а также почти 2000 граждан России.

Также отмечается, что действующие лицензии на экспорт в РФ аннулированы, в то время как выдача новых лицензий приостановлена.

Кроме того, воздушное пространство и морские акватории Канады закрыты для любых самолетов и судов, имеющих связь с Россией.

Несмотря на эти жесткие меры, в посольстве акцентировали внимание на том, что Москва открыта для продолжения диалога.

Ранее Соединенные Штаты усилили санкции в отношении России, добавив в список несколько финансовых учреждений и физических лиц.

В этот список вошли члены совета директоров Центрального банка России и руководители различных подразделений.

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