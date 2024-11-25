59-летняя жительница Канады отжалась 1575 раз за час

59-летняя жительница Канады Донна Джин Уайлд установила новый рекорд, выполнив 1575 отжиманий за один час, что принесло ей второе попадание в Книгу рекордов Гиннесса.

По информации с официального сайта, во время выполнения упражнения женщина следовала строгим правилам: локти должны были сгибаться на 90 градусов в нижней точке и полностью выпрямляться при подъеме.

Рекорд Уайлд поддерживали 11 из 12 её внуков, которые подбадривали её, выкрикивая слова поддержки и считая отжимания.

Ранее она уже вошла в Книгу рекордов Гиннесса за самое долгое удержание планки — 4 часа 30 минут 11 секунд.

По её словам, к достижению второго рекорда привели тренировки, проведённые перед первым: она ежедневно выполняла по 500 отжиманий, и, вдохновленная результатом, решила стать чемпионкой и в этом виде нагрузки.

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