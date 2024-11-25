Индия заявила, что сообщения в СМИ могут негативно отразиться на отношениях с Канадой.

Ниджар был убит в Канаде в прошлом году, и в последние месяцы отношения между Индией и Канадой значительно ухудшились.

Представитель индийского Министерства иностранных дел Рандхир Джайсвал отметил, что информация, опубликованная в канадских средствах массовой информации, о том, что премьер-министр Индии знал о заговоре против сикхского сепаратиста Хардипа Сингха Ниджара, повредит двусторонним отношениям.

Джайсвал прокомментировал статью из канадского издания The Globe and Mail, в которой приводились данные, полученные от высокопоставленного сотрудника национальной безопасности.

В источнике утверждается, что как советник по национальной безопасности Индии, так и министр иностранных дел были осведомлены о заговоре.

«Мы обычно не комментируем информацию СМИ.

Но такие абсурдные заявления, сделанные как будто канадским правительственным источником, должны быть отвергнуты с презрением», — сказал он.

Представитель МИД добавил, что подобные клеветнические действия лишь усугубляют и без того сложные отношения между странами.

Ниджар был убит в Канаде в прошлом году, и в последние месяцы отношения между Индией и Канадой значительно ухудшились.

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