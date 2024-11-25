Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Общество Здоровье, медицина Канадский подросток, инфицированный птичьим гриппом, находится в тяжелом состоянии
Grippe

Канадский подросток, инфицированный птичьим гриппом, находится в тяжелом состоянии

Виктория Христова Ноя 25, 2024 Здоровье, медицина, Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канадский подросток, инфицированный птичьим гриппом, находится в тяжелом состоянии отключены 1 Просмотров

Согласно информации, опубликованной 20 ноября изданием The Western Producer, молодой человек из Британской Колумбии, вероятно, заразился типом вируса, который также затронул молочные фермы в США.

 

Это первый зарегистрированный случай заражения человека птичьим гриппом H5N1 в истории Канады.

По словам Агентства общественного здравоохранения, угроза для общественности остается низкой, поскольку значительно выше риск для тех, кто взаимодействует с инфицированными животными.

Неизвестно, как подросток подхватил инфекцию, так как он не контактировал с сельскохозяйственными животными, общаясь лишь с домашними питомцами, которые также могут стать переносчиками вируса.

Профессор Шаян Шариф из Гвельфского университета пояснил, что птичий грипп не передается через пищевые продукты, а молочный скот может переносить инфекцию без видимых симптомов.

На 15 ноября в Канаде было зарегистрировано 34 случая заболевания на птицефермах, в то время как в США с марта произошло 450 случаев заражения скота в 15 штатах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*