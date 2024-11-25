Канадский подросток, инфицированный птичьим гриппом, находится в тяжелом состоянии

Согласно информации, опубликованной 20 ноября изданием The Western Producer, молодой человек из Британской Колумбии, вероятно, заразился типом вируса, который также затронул молочные фермы в США.

Это первый зарегистрированный случай заражения человека птичьим гриппом H5N1 в истории Канады.

По словам Агентства общественного здравоохранения, угроза для общественности остается низкой, поскольку значительно выше риск для тех, кто взаимодействует с инфицированными животными.

Неизвестно, как подросток подхватил инфекцию, так как он не контактировал с сельскохозяйственными животными, общаясь лишь с домашними питомцами, которые также могут стать переносчиками вируса.

Профессор Шаян Шариф из Гвельфского университета пояснил, что птичий грипп не передается через пищевые продукты, а молочный скот может переносить инфекцию без видимых симптомов.

На 15 ноября в Канаде было зарегистрировано 34 случая заболевания на птицефермах, в то время как в США с марта произошло 450 случаев заражения скота в 15 штатах.

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