Канадский подросток, инфицированный птичьим гриппом, находится в тяжелом состоянии

Это первый зарегистрированный случай заражения человека птичьим гриппом H5N1 в истории Канады.
По словам Агентства общественного здравоохранения, угроза для общественности остается низкой, поскольку значительно выше риск для тех, кто взаимодействует с инфицированными животными.
Неизвестно, как подросток подхватил инфекцию, так как он не контактировал с сельскохозяйственными животными, общаясь лишь с домашними питомцами, которые также могут стать переносчиками вируса.
Профессор Шаян Шариф из Гвельфского университета пояснил, что птичий грипп не передается через пищевые продукты, а молочный скот может переносить инфекцию без видимых симптомов.
На 15 ноября в Канаде было зарегистрировано 34 случая заболевания на птицефермах, в то время как в США с марта произошло 450 случаев заражения скота в 15 штатах.
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