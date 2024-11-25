Гуляем по Монреалю: в дождливую погоду – по музеям!

Дождливыми днями, когда погода не вдохновляет гулять, можно пройтись по музеям нашего города

Среди множества музеев Монреаля выделяется Музей изящных искусств (Musée des Beaux-Arts de Montréal; 1379—1380 Шербрук-Уэст; часы работы: пн—пт 11.00—17.00, ср—пт 11.00—21.00, сб—вс 10.00—17.00), который является старейшим в городе, основанным в 1860 году. Здание выполнено в классическом стиле и облицовано белым вермонтским мрамором. Этот эффектный материал использовался при создании павильона Жана Ноэля Десмаре (Jean-Noël-Desmarais Pavilion), который был добавлен в 1991 году напротив основного здания музея. В коллекции музея представлена впечатляющая подборка произведений европейских мастеров, среди которых Эль Греко, Рубенс, Ханс Мемлинг, Лукас Кранах и Николя Пуссен, а также работы британских художников XVIII века, таких как Рейнольдс, Гейнсборо и Хогарт. Среди модернистов можно увидеть работы Пикассо и Джакометти. В 2001 году в музей поступила замечательная коллекция из Музея прикладных искусств (Musée des Arts Décoratifs), сосредоточенная на современном международном дизайне в керамике, стекле и текстиле с 1940-х годов до наших дней.

Не забудьте уделить внимание выдающейся Канадской галерее, где в разделе живописи XIX века вы найдете как строгие, так и более мягкие портреты Антуана Себастьяна Пламондона (1802—1895) и его ученика Теофиля Гамеля (1817—1870).

«Мах-Мин», или «Перо», — драматическое произведение, изображающее индийского вождя племени ассинбойнов в Манитобе, созданное Полом Кейн (1810—1871). Этот ирландский эмигрант из графства Корк, проживая в Торонто, предпринял путешествие по всему континенту с целью создать романтизированную хронику канадских индейцев.

Его современник, уроженец Амстердама Корнелиус Кригхофф (1815—1872), сосредоточился на изображениях фермеров и пейзажей Квебека, и среди его работ выделяется впечатляющее полотно «Водопад Монморанси зимой».

Замечательная картина «Деревенская улица в Западной Индии», созданная монреальским художником Джеймсом Уилсоном Моррисом (1865—1924), является одной из лучших в творчестве этого известного канадского мастера, который большую часть своей жизни провел за пределами страны.

В галерее можно увидеть значимые произведения Тома Томпсона из «Группы семи» и Эмили Карр. Среди современных художников выдаются работы Поля Эмиля Бордюа (1905—1960), особенно его картины «Взлетающие знаки» и «Ночная звезда», которые представляют собой строгие и эмоциональные абстракции. Бордюа, который начал свою карьеру как автор витражей и церковных фресок, отверг консервативные подходы религии, вдохновившись сюрреализмом и психоанализом. Он стал лидером квебекской школы «автоматистов», среди которых выделяются работы Жана Пола Риопеля (р. 1923).

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