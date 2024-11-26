С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает прохладный осенний день. Но в нем тоже можно найти много приятного и полезного. А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

26 ноября отмечается Всемирный день информации (англ. World Information Day), который проводится ежегодно с 1994 года по инициативе Международной академии информатизации (МАИ), имеющей генеральный консультативный статус в Экономическом и Социальном советах ООН. В этот день в 1992 году состоялся первый Международный форум информатизации, а сам праздник был официально зарегистрирован органами ЮНЕСКО в 1994 году. Сегодня Всемирный день информации отмечается во многих странах мира.

26 ноября отмечается Международный день сапожника — профессиональный праздник мастеров и ремесленников, занимающихся дизайном, изготовлением и шитьем обуви, а также работников занятых в данном производстве и специалистов по ремонту обуви.

В этот день церковь отмечает праздник Иоанна Златоуста — архиепископа Константинопольского, жившего в 4-5 веках и почитаемого в качестве одного из трех Вселенских святителей и учителей (наравне со святыми Василием Великим и Григорием Богословом).

26 ноября 1894 года в большой церкви Зимнего дворца в атмосфере глубокого траура по поводу кончины императора Александра III состоялась чрезвычайно скромная церемония бракосочетания императора Николая II с Алисой Викторией Еленой Луизой Беатрис, принцессой Гессен-Дармштадтской.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Наслаждаемся настоящей осенью, ветреной, дождливой, иногда пасмурной, которая постепенно уступит свои права матушке-зиме! Как приятны сейчас кленовые ковры под ногами! Как здорово вдыхать свежий, уже слегка морозный воздух!

Одевайтесь теплее! Не болейте! Уже совсем скоро начнется календарная зима! А там и до праздников – рукой подать!

С добрым утром, Монреаль! С добрым ноябрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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