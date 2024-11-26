“Большая семья” и большие премьеры – новинки на eTVnet!

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Соня Городецкая родилась и выросла в маленьком городке Майск, где жизнь текла размеренно и спокойно. С детства она мечтала о большом мире и новых возможностях. После окончания школы Соня решает отправиться в Москву, полная надежд и амбиций. В столице она поступает в университет, где ее жизнь кардинально меняется. В университете Соня знакомится с двумя братьями Свешниковыми — Кириллом и Иваном. Оба юноши сразу же обращают внимание на новую студентку, но их чувства к ней совершенно разные. Кого же выберет Соня, вы узнаете из новинки интерактивного ТВ eTVnet фильма “Большая семья”.

Подписывайтесь на eTVnet, чтобы смотреть не только лучшие комедии и мелодрамы, но и самые последние новинки кино и ТВ, бесчисленное множество фильмов и передач из архива, фильмы и сериалы онлайн-кинотеатра START и Иви, а также более 200 каналов, в прямом эфире и в записи. При безлимитной подписке на год вы получаете приставку для просмотра на экране телевизора в подарок!

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Овчарка

За преданность делу, невероятную целеустремленность и смертельную хватку коллеги прозвали Анастасию Нестерову, майора управления собственной безопасности полиции, Овчаркой. После череды драматических событий ее начальник Олег Ребров, с которым в прошлом у Анастасии были не только деловые отношения, отправляет ее в командировку в российскую глубинку. В этом провинциальном городке майор Нестерова оказывается под прицелом тайной преступной группировки и становится частью сложной политической игры. Впереди ее ждут новые испытания — дерзкий напарник Воробьев, новый начальник Ершов и неожиданное чувство к загадочному мужчине, которое лишь подольет масла в огонь.

Макрон

23-летний Вова приезжает со своей девушкой из Москвы в деревню на день рождения мамы. У них все очень серьезно, но есть одно “но”. Девушка Вовы — ровесница его 45-летних родителей. Похоже, в семье появился свой собственный Макрон, что вызывает бурную негативную реакцию и непонимание со стороны консервативных родственников.

Праздники 2

После событий первого сезона, в котором Пыжовы собирались вместе на майские, Новый год, 8 марта и 23 февраля, дни рождения и другие памятные даты, все члены большой семьи сблизились еще сильнее. Но это вовсе не значит, что между ними установилось полное взаимопонимание. Теперь всем придется привыкать к новым для себя ролям. Лена и Юля готовятся выйти замуж, причем в один день. При этом Паша с Леной планируют свадьбу, продолжая притираться друг к другу, а Вовик с Юлей уже готовятся стать родителями и вместе проходят все тяготы беременности Юли. Наталья и Виктор станут бабушкой и дедушкой. Тестю тяжело принимать изменения, ведь впереди у него не только появление внука, но и выход на пенсию. А теща по-прежнему пытается всех контролировать, умудряясь находить энергию на несколько семей.

За день до…

Александр Костров — любимец женщин, знаток женской психологии, автор популярнейших любовных романов, пишущий под псевдонимом “Арина Спарк”, — после случайного удара электрическим током получает мистическую способность видеть детали будущего преступления, которое еще не совершилось, но уже предрешено.

Встреча на встречке

Анастасия Белова попадает в страшную аварию. Вылетевшая на встречку легковушка таранит ее автомобиль, виновница ДТП погибает на месте. Придя в себя, Настя понимает, что полностью забыла свою жизнь, зато помнит последние минуты жизни погибшей девушки Марины, как будто в момент столкновения их воспоминания перемешались. Настя пытается выйти на связь с мужем Марины: она смутно помнит о какой-то страшной опасности, грозящей их сыну. Однако Владимир принимает ее за сумасшедшую, а собственный муж, которого она никак не может узнать, категорически против ее общения с посторонними мужчинами.

Я иду тебя искать

Мила Пятница, без пяти минут выпускница юридической академии, попадает на практику в Управление МВД. Первым ее делом становится убийство антиквара Власова. Главный подозреваемый найден без сознания рядом с убитым. Выясняется, что гибель антиквара как-то связана с делом 1983 года о пропаже старинных часов. Мила расследует трагические события прошлого, чтобы понять, что стало причиной нынешнего убийства, и как с этим связан подозреваемый.

Зовите Ермолова

Андрей Ермолов, успешный, востребованный хирург Москвы, ранее наслаждался славой блестящего диагноста, лучшего в своей области. Однако вдруг его жизнь оборачивается кошмаром, когда его обвиняют в смерти одной из пациенток. Пока он пытается доказать свою невиновность, медсестра Настя, полагаясь на его репутацию, отправляется с тяжелобольной сестрой Лизой в Москву, надеясь на его помощь в диагностике. Но обстоятельства распоряжаются так, что Андрей оказывается на краю пропасти.

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