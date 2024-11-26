Neuralink проводит испытания своих мозговых имплантов в Торонто

Исследование, получившее название CAN-PRIME, направлено на проверку безопасности и первой эффективности чипа, предназначенного для оказания помощи людям с серьезными нарушениями двигательной активности.

Исследования будут проводить в больнице University Health Network в Торонто, где квалифицированные нейрохирурги осуществят сложные операции по установке чипов у пациентов.

Имплант Neuralink предназначен для интерпретации сигналов мозга и преобразования их в команды для управления различными цифровыми устройствами.

В обновленной модели устройства более тысячи электродов вводятся в мозг с помощью специального робота.

Эти испытания входят в состав глобальной стратегии компании, направленной на создание интерфейса «мозг-компьютер», который в будущем может восстановить двигательные функции, зрение и коммуникацию у людей с тяжелыми заболеваниями.

Недавно Neuralink была признана в США лидером в рамках проекта по восстановлению зрения с использованием имплантатов, установленных в зрительную кору, хотя этот проект пока находится на ранней стадии.

В Канаде исследование будет доступно для людей с травмами спинного мозга или боковым амиотрофическим склерозом (ALS), не способных управлять руками. Ожидается, что оно продлится около четырех лет.

В США компания уже имплантировала чип двум пациентам, один из которых использовал его для игр и 3D-моделирования.

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