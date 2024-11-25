Чтиво выходного дня: Загадки цветовой гаммы

Цвета окружают нас повсюду: будь то голубой чистого неба или чёрный цвет автомобиля. Давно вошли в обиход слова, определяющие тот или иной цветовой оттенок.

У каждого слова есть своя история, которую называют этимологией. Этимологический анализ проясняет, из какого языка пришло то или иное название, каково его значение, какое написание оно имело, как изменялось на протяжении столетий. Слова с историей могут отражать любую сферу: науку, социальную область, быт. Сегодня мы поговорим о появлении названий цветов.

Цвета окружают нас повсюду: будь то голубой чистого неба или чёрный цвет автомобиля. Давно вошли в обиход слова, определяющие тот или иной цветовой оттенок. Красный, белый, синий, зелёный, оранжевый, фиолетовый – слова, которые на слуху. Все знают, что обозначают эти слова, но немногие могут сказать, что знакомы с их происхождением.

Белый цвет.

Белый цвет признан самым древним. Слово, его обозначающее, имеет индоевропейский корень «bra» или «bre» в значении «блестеть, светить, сиять». И, действительно, белый цвет часто ассоциируется с понятием «светлый». У многих народов белоснежные оттенки символизируют свет, чистоту, невинность.

Чёрный цвет.

Чёрный цвет, как ни странно, связан с морем. Это слово произошло от древнерусского Поньтъ, Поньтьское море. Понтийское море – древнее название Чёрного моря. Так, наши предки определили цвет по внешнему виду водного пространства, которое часто казалось тёмным, мрачным. Кстати, слово «чёрный» связано и с древнеиранским «тёмный».

Красный цвет.

Слово «красный» является общеславянским по происхождению. Образовано оно от слова «краса» и употреблялось поначалу как «хороший, красивый». Лишь после 16 века «красный» стал символизировать наиболее яркий цвет в цветовом спектре. У красного цвета есть много оттенков.

Багряный цвет.

Багряный цвет или багрец связано с древнерусским «багърь», означающим «красная краска, красный цвет». Есть 3 версии в отношении истории слова «багряный». Одна версия предполагает, что у этого слова приставка «ба» и корень от «гореть», то есть красный цвет ассоциируется с пламенем. Вторая гипотеза связывает слово «багърь» с древним словом «багъно», что означает «грязь, болото». Не удивляйтесь. Вода в болотистой местности грязно- красного, ржавого цвета, поэтому у древних людей красный цвет ассоциировался с болотом. Третье предположение основано на заимствовании слова «багърь» с восточной части Средиземноморья. Оттуда привозили красный краситель, который и дал название багряному цвету.

Червонный цвет.

Так наши предки называли красный цвет. «Червонный» и «червлёный» имеют общий корень с глаголом «червити», означающим «красить красным». В свою очередь «червити» базируется на слове «червь». Дело в том, что раньше красную краску получали из червей особого вида.

Алый цвет.

Слово «алый» имеет тюркское происхождение. Означало оно ярко-красный, светло-розовый цвет. Некоторые лингвисты связывают «алый» с арабским словом «alaw» – «пламя», а также с грузинским «ali».

Розовый цвет.

Слово «розовый» имеет польско-украинские корни («рожевий», «roz†owy»). Произошло оно от названия соответствующего цветка «роза».

Зелёный цвет.

«Зелёный» связано с древним «зелъ» («зелёный»). В древнерусском языке функционировало существительное «зель» в значении «зелень, трава, молодая озимь». Этот же корень есть у знакомых нам слов «злак, зелье, зола, золотой, жёлтый».

Жёлтый цвет.

Как уже было сказано, слово «жёлтый» иметь общий корень со словами «зелёный», «золото», «зола». Никто бы и не догадался, что золотой, зелёный и жёлтый цвета – «родственники».

Оранжевый цвет.

Слово «оранжевый» пришло к нам из французского языка. К заимствованному «orange» прибавился суффикс -ев- на русской платформе. «Orange» в переводе – апельсин, то есть оранжевый цвет – «цвет апельсина».

Голубой цвет.

Происхождение слова «голубой» достаточно туманно. Голубой цвет считают производным от слова «голубь». Окраске этих птиц подобрали точное название – «голубой». Выходит, что раньше голубой цвет позиционировали как сизый, а не светло-голубой. Уточнили оттенок голубого цвета лишь к 18 веку, до этого никто точно не мог сказать, каков он.

Синий цвет.

«Синий» связано со словом «сиять», поэтому изначальное значение- «сверкающий, сияющий». Исследователи встречали слово «синий» в значении «чёрный», «тёмный». Помните выражение «иссиня-чёрный»? Синий цвет приобрёл современный смысл под влиянием моря, сверкающего под лучами солнца и цвета неба с сияющим на нём солнцем.

Фиолетовый цвет.

История слова «фиолетовый» имеет долгую историю. К нам оно пришло в 18 веке из польского языка (fioletowy). В Польшу слово «фиолетовый» попало из немецкого (violet). Немецкий вариант перекочевал из французского языка, а французское «violet» восходит к латинскому слову «viola», что означает «цвета фиалки, фиалковый».

Коричневый.

Коричневый значит цвета корицы – красновато-бурой пряности – порошка из коры или даже кусочков коры тропического дерева cinnamomum. Пряность заморская, а вот название корица – чисто русское “Маленькая корочка” (от кора).

Пурпурный

Начнем с происхождения термина. Исходные источники слова доподлинно не известны, изначально оно пришло из ближневосточных языков в греческий, оттуда попало в латынь, а уже из латыни перешло в «варварские» языки. При этом изначально слово служило совсем не для обозначения цвета. Так назывались улитки определенного вида, водившиеся в Средиземном море. Именно им и соответствовали греч. πορφύρα и позднее лат. purpura. Улитки обладали красящими свойствами, но не только это определило уникальную роль этих моллюсков в истории развития лексики цветонаименований индоевропейских языков.

Охра

Заимствование из греческою, где ochra (ochros) — «желтоватый». Эта природная минеральная краска имеет красноватый или желтоватый оттенок.

Вот так появились названия цветов. Все они возникли на основе предметов и явлений, тяготеющих к этим цветам. Так, белый цвет связан с блеском и светом, «чёрный» – с тёмным морем, «красный» – с красотой, зелёный и жёлтый цвета – с травой, зеленью, «оранжевый» – с цветом апельсина, голубые оттенки – с окраской голубей, «синий» связан с сиянием, фиолетовый цвет – с цветом фиалки.