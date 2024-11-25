Мэр Валери Плант призывает федеральное правительство принять меры по контролю за оборотом оружия

Призыв прозвучал почти за две недели до того, как в Монреале исполнится 35 лет со дня массового убийства в Политехнической школе, в результате которого погибли 14 женщин и многие получили ранения.

Плант говорит, что город хочет ввести полный запрет на все виды штурмового оружия до запуска канадской программы выкупа огнестрельного оружия этой осенью.

“Я просто думаю, что имеет смысл составить полный список, прежде чем мы будем двигаться дальше и узнаем, как адаптируется оружейная промышленность”, – сказала Плант.

Мэр и адвокаты говорят, что министр общественной безопасности Канады Доминик Леблан ранее обещал ввести более широкий запрет к 6 декабря.

В тот день в 1989 году на глазах Натали Провост пережилапроизошло массовое убийство, в результате которого погибли 14 ее одноклассников.

Она говорит, что ужесточение законов об оружии давно назрело.

“Чем скорее, тем лучше. Это очень, очень, очень важно”, – сказала ректор.

Федеральное правительство запретило почти 2000 единиц огнестрельного оружия штурмового типа и их разновидностей.

Цель состоит в том, чтобы начать возвращать их розничным продавцам в ближайшие недели.

К весне 2025 года владельцы могут либо продать свое оружие правительству, либо хранить его, не используя и не перевозя, а к концу октября 2025 года владельцы могут быть привлечены к уголовной ответственности, если только их оружие не может быть использовано.

Также в городском призыве к действию приняли участие представители семей жертв и члены группы “Не здесь”, студенческого движения за контролем над оружием.

“Поскольку сотни моделей не запрещены, люди просто повернутся и купят то же самое оружие, но только другой марки”, – сказал представитель группы Габриэль Комби.

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