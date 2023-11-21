Продажи жилой недвижимости замедлились в октябре: в чем причины?

Продажи жилой недвижимости в Канаде замедлились в октябре этого года, что связано с увеличением нерешительности у покупателей и продавцов. По данным Канадской ассоциации недвижимости (ACI), количество проданных жилых объектов в прошлом месяце увеличилось по сравнению с прошлым годом, но снизилось на 5,6 процента по сравнению с сентябрем.

Президент ACI Ларри Серкуа отметил, что многие потенциальные покупатели уже начали проявлять нерешительность, а некоторые владельцы-продавцы откладывают свои планы на продажу до следующей весны. В октябре было продано 33 921 дом, что на 0,9% больше, чем годом ранее. Средняя реальная цена проданной недвижимости также увеличилась на 1,8% до 656 625 долларов.

Несмотря на то, что снижение средних цен на жилье было редким в большинстве крупных городов Канады, в некоторых частях Онтарио и Британской Колумбии наблюдается снижение цен. Риши Сонди из TD Bank отметил, что текущие условия благоприятствуют покупателям в Британской Колумбии и Онтарио, и ожидается снижение цен на этих рынках, что повлечет за собой снижение средней цены по стране.

Национальный банк отметил, что снижение продаж затронуло девять из десяти провинций, и активность на рынке недвижимости останется умеренной в ближайшие месяцы из-за растущего влияния высоких процентных ставок и замедления рынка труда. Однако рекордный рост населения должен помочь предотвратить значительное снижение активности. Подтверждение перспектив возобновления продаж в следующем году будет зависеть от решения Банка Канады о снижении ключевой процентной ставки.

Банк Канады повышал процентные ставки в последние полтора года, но представители банка предупредили, что ставки могут не вернуться к низким уровням, к которым люди привыкли до пандемии. Несмотря на условия с высокими процентными ставками, покупатели всё равно имеют возможность рассмотреть варианты получения более краткосрочной ипотеки, которая в будущем может стать дешевле. Однако доступность становится проблемой из-за уровня повышения цен и текущих процентных ставок.

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