Девушка отказалась проводить бой с трансгендером на боксерском турнире в Квебеке

Катя Биссоннетт отказалась от участия в боксерском поединке против Майи Уолмсли на чемпионате Golden Glove Championship в Квебеке, после того, как узнала о прошлом своей соперницы.

Оказалось, что раньше Уолмсли был мужчиной. Федерация бокса Квебека, хоть и знала об этом факте, все равно разрешила проведение боя, заявив, что выбран подходящий рефери.

“Я спустилась из своего гостиничного номера, чтобы направиться в комнату, где все боксёры разминались. Мой тренер внезапно отвёл меня в сторону и сказал, что получил информацию в текстовом сообщении, которое затем подтвердил, что моя соперница не женщина по рождению. У нас не было никакой другой дополнительной информации,”-

заявила спортсменка.

Также она отметила, что от подобных вещей в спорте необходимо избавляться. Биссоннетт считает, что спортсмены должны делиться на две категории: биологические мужчины и женщины.

Известно, что в октябре этого года в Эр-Рияде состоялся боксерский матч между Фрэнсисом Нганну и Тайсоном Фьюри, где победу одержал Фьюри. Это был дебют Нганну в боксе. В следующем поединке Фьюри должен встретиться с украинским боксером Александром Усиком, чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе. Этот матч запланирован на 17 февраля в Эр-Рияде.