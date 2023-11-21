Канадские лесные пожары загрязнили воздух на других континентах

Ученые из Института физики атмосферы Китайской академии наук провели оценку влияния мощных природных пожаров, произошедших в Канаде в 2023 году, на состояние воздуха по всему миру

. Соответствующее исследование было опубликовано в научном журнале Advances in Atmocultural Sciences (AAS).

Записи о рекордных пожарах, охвативших весной и летом этого года канадские леса, разлетелись по всему миру не только из-за их гигантских размеров (самая большая площадь, охваченная огнем, за всю историю страны), но и из-за серьезных последствий для состава атмосферы.

Специалисты использовали собственно созданную компьютерную модель, которая является частью более обширной системы моделирования земной среды, разработанной Китайской академией наук.

Исследование показало, что канадские пожары существенно ухудшили качество воздуха в Северном полушарии из-за переноса загрязнителей на большие расстояния с помощью ветра.

По моделированию, во время значительного загрязнения воздуха от пепла и сажи диаметром 2,5 микрометра (PM2,5), они проникли через Атлантический океан, охватывая обширные территории в Европе, а также в Центральной и Восточной Азии. Это привело к превышению максимальных концентраций PM2,5 на уровне 1 микрограмма на кубический метр в большинстве районов Северного полушария, а на северо-западе Китая содержание микропыли достигло до 2 микрограммов на кубический метр воздуха.

Атмосфера Канады пострадала от пожаров наиболее серьезно: концентрация PM2,5 превысила безопасный уровень, рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения, на 10 раз.