Для чувств нет преград: Меган Марк и принц Гарри устроили свидание в Ванкувере

Опальная пара британской монархии прибыла в Канаду и посетила хоккейный матч НХЛ в Ванкувере. Меган и Гарри заметили в VIP-ложе на стадионе «Роджерс Арене» во время игры между «Ванкувер Кэнакс» и «Сан-Хосе Шаркс». Сыну британского короля Карла III доверили ответственную миссию – вбросить шайбу.

Принц Гарри повторил культовый момент своей покойной венценосной бабушки, который произошел два десятилетия назад. Елизавета II вбросила церемониальную шайбу на матче 2002 года между этими самыми командами во время своего двухнедельного тура «Золотой юбилей» по Канаде. При этом Меган эмоционально поддерживала мужа, встав со своего места, и с гордостью наблюдая за Гарри на льду.

Супруги вели себя на трибунах как молодожены, они обменивались влюбленными взглядами, оживленно переговаривались, обнимались и потягивали напитки. Меган и Гарри вскакивали со своих мест и эмоционально болели, когда шайба приближалась к воротам. Несколько раз их показали на большом экране, и звездные гости приветливо махали зрителям. Пара с неподдельными чувствами радовалась победе команды из Ванкувера, которая одолела соперников со счетом 3: 1. После этого герцоги Сассекские выпили и станцевали под хит Simple Minds «Не забывай обо мне».

Игрок НХЛ Томаш Хертл поделился впечатлениями от встречи с Гарри. «На самом деле мне пришлось несколько раз сказать ему вбросить шайбу, потому что он продолжал держать ее и улыбаться. Я сказал: “Пора уже вбросить ее”. Но это классный момент. Наверняка я его запомню», — отметил хоккеист.

Канада – особое место для бывшей американской актрисы и британского принца. Здесь Меган жила и работала до встречи с Гарри, снимаясь в сериале «Форс-мажоры». Здесь супруги прожили некоторое время в трудный период сложения королевских полномочий.

В VIP-ложе с Меган и Гарри были премьер-министр Британской Колумбии Дэвид Эби и министр туризма, искусств, культуры и спорта региона Лана Попхам. Рядом с ними также сидели местные лидеры коренных народов — Уэйн Спарроу из индейской группы Musqueam, Уилсон Уильямс из племени Сквамиш и Дженнифер Томас из племени Тслейлвотут.

Супругов в поездке сопровождали сотрудники Invictus Games. Герцоги Сассекские находятся в Канаде для работы по продвижению следующих Игр Непокоренных, которые пройдут в Ванкувере и Уистлере в феврале 2025 года. Это практически единственный проект, над которым принц Гарри сохранил попечительство после ухода из королевской семьи.