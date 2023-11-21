Канада присоединилась к гражданской миссии Евросоюза в Армении

Канада присоединилась к миротворческой миссии Евросоюза в Армении.

На рабочей встрече премьер-министр Никол Пашинян встретился с делегацией парламента нашей страны, возглавляемой сенатором Лео Усакосом.

Стороны достигли соглашения о дальнейшем развитии двусторонних отношений, и Пашинян отметил важность решения Канады присоединиться к миссии Евросоюза в стране.

Сотрудничество между Арменией и Канадой в различных сферах приобретает все большую динамику, и премьер выразил признательность канадским властям за их помощь в осуществлении демократических реформ в Армении.

Также были обсуждены гуманитарные проблемы, связанные с численностью более 100 000 вынужденных переселенцев с территорий Нагорного Карабаха, и Пашинян рассказал канадским представителям о шагах, предпринятых властями Армении для решения этих проблем.