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Новости Олимпийская чемпионка СССР, которая проживает в Канаде, получила пожизненную дисквалификацию как тренер
Суд

Олимпийская чемпионка СССР, которая проживает в Канаде, получила пожизненную дисквалификацию как тренер

Виктория Христова Ноя 21, 2023 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 42 Просмотров

Известный спортивный юрист Эмир Краун объявил, что у двукратной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Эльвиры Саади было пожизненное отстранение от спортивной  и тренерской деятельности, которой она занималась в последние годы.

 

Это решение было принято в конце 2020 года, в ожидании завершения расследования по обвинениям в эмоциональном и психологическом насилии.

В соответствии с этим решением, Саади запрещено тренировать спортсменов, выступать в качестве официального лица, а также посещать соревнования и разрабатывать материалы для тренировок и соревнований.

Федерация спортивной гимнастики также внесла имя Саади в список отстраненных лиц на своем сайте. Эльвира Саади уже много лет проживает в Канаде, где активно занималась тренерской деятельностью в области спортивной гимнастики.

Более того, в 1996 и 2004 годах Саади была признана тренером года в Канаде.

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