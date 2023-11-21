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Новости За последние полгода канадские парламентарии затратили впечатляющую сумму на свои поездки
Money canadien
Канадские деньги. Много канадских денег.

За последние полгода канадские парламентарии затратили впечатляющую сумму на свои поездки

Виктория Христова Ноя 21, 2023 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 38 Просмотров

По данным подсчетов CTV News, члены парламента Канады потратили в первой половине 2023 года общую сумму в $14,5 млн на свои поездки.

Средние затраты на каждого из 338 парламентариев составили более $43 тыс. и включали оплату транспортных расходов, проживание и питание с января по июнь 2023 года.

Отмечается, что после затишья, вызванного эпидемией коронавируса в прошлом году, депутаты вновь стали активно путешествовать как внутри страны, так и за ее пределами.

Расходы на поездки в первой половине 2023 года выросли примерно на 10% по сравнению с предыдущими шестью месяцами. Лидером по затратам на поездки является лидер оппозиции Пьер Пуальевр, чьи поездки обошлись в $247 819,15. Среди партий, наибольшие расходы имели консерваторы ($6 млн) и либералы ($5,6 млн).

Большинство канадцев относятся к работе парламента негативно и используют такие термины, как “позерство”, “бесполезный” и “нечестный”, чтобы описать его работу.

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