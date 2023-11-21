За последние полгода канадские парламентарии затратили впечатляющую сумму на свои поездки

По данным подсчетов CTV News, члены парламента Канады потратили в первой половине 2023 года общую сумму в $14,5 млн на свои поездки.

Средние затраты на каждого из 338 парламентариев составили более $43 тыс. и включали оплату транспортных расходов, проживание и питание с января по июнь 2023 года.

Отмечается, что после затишья, вызванного эпидемией коронавируса в прошлом году, депутаты вновь стали активно путешествовать как внутри страны, так и за ее пределами.

Расходы на поездки в первой половине 2023 года выросли примерно на 10% по сравнению с предыдущими шестью месяцами. Лидером по затратам на поездки является лидер оппозиции Пьер Пуальевр, чьи поездки обошлись в $247 819,15. Среди партий, наибольшие расходы имели консерваторы ($6 млн) и либералы ($5,6 млн).

Большинство канадцев относятся к работе парламента негативно и используют такие термины, как “позерство”, “бесполезный” и “нечестный”, чтобы описать его работу.