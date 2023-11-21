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Афиша монреальского книжного салона 2023 года.

Традиционный Книжный Салон Монреаля распахивает двери

Megan Jorgensen Ноя 21, 2023 Афиша, Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Образование, Общество, Отдых Оставить комментарий 36 Просмотров

В Монреале открывается Книжный Салон

22 ноября во Дворце Съездов Монреаля открывается традиционный Книжный Салон (Salon du livre de Montréal). Эта книжная ярмарка проходит ежегодно вот уже с 1978 года.

Книжный салон – крупнейшее литературное событие в Квебеке. Тысячи писателей, издателей, библиотекарей, торговцев книгами во всех их видах собираются на эту выставку-продажу или же ярмарку и предлагают посетителям свои услуги. Всего ежегодно этот салон посещают примерно сто тысяч читателей.

В ходе выставки-продажи можно ознакомиться с выставленными книгами, можно пообщаться с писателями, которые представляют свои работы и дают автографы, можно присутствовать на интересных дискуссиях и совершенствовать своё писательское умение в мастер-классах, которые дают маститые писатели. Можно принять участие в самых разных литературных конкурсах и в декламации собственных поэтических произведений.К тому же, в дни проведения Салона можно принять участие в разнообразной культурной программе.

Тема 2023 года – “Быть человеком”. Этот “литературный сюжет” призван отражать способность человека к творчеству, показать уровень воображения, показать необходимость солидарности между людьми.

На самом деле, некоторые мероприятия Книжного салона уже проходят в разных районах Монреаля, но официальное открытие состоятися 22 ноября. Салон открывается каждый день в 9 утра (с 22 по 26 ноября – в течение пяти дней). В первый день он закрывается в 19 часов (затем будет торжественный фуршет, на который приглашаютси лишь его участники), в четверг, пятницу и субботу он проходит до 21 часов, а в последний день, в воскресенье 26 ноября торжественное закрытие в 17 часов.

Дворец Съездов находится на выходе из станции метро Place d’Armes – в самом центре города. До Старого Монреаля рукой подать, а до Китайского Квартала ещё ближе.

Стоимость билетов: от 5 долларов в среду (при покупке онлайн, а при покупке в кассе на входе – 6.50), до 10 долларов (опять же цена зависит от покупки онлайн или в кассе). Можно приобрести “паспорт” (пропуск) на все дни проведения салона.

Официальный сайт монреальского книжного салона: www.salondulivredemontreal.com.

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