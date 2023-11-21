В Монреале открывается Книжный Салон

22 ноября во Дворце Съездов Монреаля открывается традиционный Книжный Салон (Salon du livre de Montréal). Эта книжная ярмарка проходит ежегодно вот уже с 1978 года.

Книжный салон – крупнейшее литературное событие в Квебеке. Тысячи писателей, издателей, библиотекарей, торговцев книгами во всех их видах собираются на эту выставку-продажу или же ярмарку и предлагают посетителям свои услуги. Всего ежегодно этот салон посещают примерно сто тысяч читателей.

В ходе выставки-продажи можно ознакомиться с выставленными книгами, можно пообщаться с писателями, которые представляют свои работы и дают автографы, можно присутствовать на интересных дискуссиях и совершенствовать своё писательское умение в мастер-классах, которые дают маститые писатели. Можно принять участие в самых разных литературных конкурсах и в декламации собственных поэтических произведений.К тому же, в дни проведения Салона можно принять участие в разнообразной культурной программе.

Тема 2023 года – “Быть человеком”. Этот “литературный сюжет” призван отражать способность человека к творчеству, показать уровень воображения, показать необходимость солидарности между людьми.

На самом деле, некоторые мероприятия Книжного салона уже проходят в разных районах Монреаля, но официальное открытие состоятися 22 ноября. Салон открывается каждый день в 9 утра (с 22 по 26 ноября – в течение пяти дней). В первый день он закрывается в 19 часов (затем будет торжественный фуршет, на который приглашаютси лишь его участники), в четверг, пятницу и субботу он проходит до 21 часов, а в последний день, в воскресенье 26 ноября торжественное закрытие в 17 часов.

Дворец Съездов находится на выходе из станции метро Place d’Armes – в самом центре города. До Старого Монреаля рукой подать, а до Китайского Квартала ещё ближе.

Стоимость билетов: от 5 долларов в среду (при покупке онлайн, а при покупке в кассе на входе – 6.50), до 10 долларов (опять же цена зависит от покупки онлайн или в кассе). Можно приобрести “паспорт” (пропуск) на все дни проведения салона.

Официальный сайт монреальского книжного салона: www.salondulivredemontreal.com.