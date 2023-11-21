Всемирное значение победы в Аргентине кандидата правых сил

В Аргентине одержал убедительную победу кандидат правоого альянса Хавьер Милей, это неожиданная и очень важная для мировой политики победа правых.

Весь мир говорит об итогах состоявшихся в прошедшее воскресенье, 19 ноября, президентских выборах. Почему же оказались столь интересны эти, казалось бы, рядовые выборы в далёкой стране, хотя далеко не самой незаметной, но и не самой важной. Почему ни одна газета в Квебеке, как франко-, так и анголязычные, не обошли вниманием это событие, почему о победители говорят в выпусках новостей, в анализах мировой обстановки экспертами в области геополитики?

Дело в том, что впервые в довольно большой стране, одной из тех, что определяет курс Латинской Америки и играет всё же далеко не последнюю роль в нашем мире, на честных и никем не оспариваемых выборах правый, даже не умеренно правый, а ультра-правый кандидат, который, кроме стандартных вопросов, связанных с развитием местной экономики, поднял модные сегодня темы, которые принято называть “повесткой” или “политкорректностью”.

Конечно, тема экономики играла важную роль, но кандидат от союза традиционных правых партий потерпела сокрушительное поражение, поставив лишь на экономику. А вот Хавьер Милей – новый президент Аргентины, будучи профессиональным экономистом, всё же, наряду с вопросами зарплат, приватизаций и сокращения налогов на крупные компании, делал упор на современную “повестку”. Начиная от таких, казалось бы, смешных вопросов, как коверкание языка вставлением женских окончаний и определений в любое традиционное написание определений в мужском роде -“президентка”, “докторка”, “адвокатка” (в Квебеке тенденция уже всеообщая – во всех газетах, журналах, официальных брошюрах считается правильным писать слова в мужском и женском роде – “ancien(ne) employé(e)” – правила орфографии уже забыты). Милей же чётко и прямо заявил, что “надоело”. И если выпячивание “женского” или “индейского” вопросов на газетных страницах и в заявлениях политиков можно игнорировать, то никах нельзя забыть о миллионных вливаниях со стороны правительств в различные общества “защиты от дискриминации, угнетения и неравенства” тех или иных слоёв общества, нельзя забыть о том, что выделяются огромные средства на деятельность таких обществ, на проверки фирм по этническому признаку – а представлена ли в руководстве та или иная угнетённая прослойка, например? Что такая политика может идти в ущерб деятельности компании, никого не интересует – докажи, что у тебя работают такой-то процент выходцев из такого-то землячества или же такой-то процент инвалидов, и ты на коне, а что из-за такой политики фирма может разориться, это уже не суть важно.

Нет, мы не призываем отменить квоты и политику “позитивной дискриминации”, которые столь важны сегодня. Мы просто говорим о том, что в Аргентине победивший на выборах кандидат все эти вопросы поднял и на них построил свою стратегию – от обещаний отнять пособия у “бездельников” (мы цитируем победителя, а не даём характеристику лицам, получающим пособия) – например, в стране выплачивается неплохое пособие на каждого родившегося ребёнка, посему нищие слои рожают каждый год, дети голодают, а родители пьют на дармовые деньги. Предложение Милея – “те выплаты, что имеют место сейчас, мы трогать не будем. Мы даже не будем трогать пособия на детей, которые родятся в ближайший год. А вот дальше – пособие будет выплачиваться лишь на трёх детей, а дальше – всё! Государство перестаёт быть дойной коровой для тех, кто в жизни не работал, живёт на пособия, детьми не занимается, плодит будущих бандитов и наркоманов, которых потом суды освобождают от ответственности, потому что у них “было несчастное детство, они из бедной семьи”. Или же, по мнению Милея, миллионы долларов выплачиваются всевозможным обществам, которые на самом деле ничем полезным не занимаются, вроде изучения вопроса о “ликвидации дискриминации в языке, где из-за мужского шовинизма традиционно женский род в на задворках”. Таких моментов полно во всех областях и это большие деньги.

Победившая партия требует перестать “маяться дурью” и требует заняться делом – начать работать. Ну, и заодно покончить с пропагандой “политкорректных ценностей” в государственных средствах массовой информации (тут просто – они будут приватизированы). Заодно покончить с политикой “социальной помощи”, раздаваемой направо и налево. Заодно прекратить политику “решительного осуждения диктатуры”, которая правила в стране в семидесятые годы, прекратить всюду называть “выдуманные” цифры, якобы, тридцати тысяч погибших в результате расправ, а вспомнить о жертвах левых террористов и о том, что реальные цифры погибших раз в пять меньше и т.д. и т.п.

И вот в этом и заключается главное значение выборов, главный итог и главный вывод – впервые за последние годы владычества “политкорректности”, к власти пришёл человек, который не обтекаемо, а открыто и чётко против нынешнего положения выступает. И более того, он пришёл к власти при поддержке избирателей: за Хавьера Милея проголосовали 56% избирателей, это самый большой процент голосов, отданных за президента за всё время демократии в Аргентине. То есть, масса сказала – “хватит, надоела нам “политкорректность, закрываем вопрос”. Если учесть, что Милей, как политик, весьма неопытен и во время кампании совершил ряд очевидных ляпов, которыми не преминули воспользваться оппоненты, то ясно, что на самом деле думают так же, как он, гораздо больше людей (например, Милей во время предвыборной кампании резко прошёлся по Церкви и Папе Римском, назвав его главой главной коррупционной организации в мире, человеком, который боится обидеть кого-то, играет “и вашим, и нашим”, не желая потерять колоссальные доходы… Как вы думаете, сколько священников, монахов, старушек, семинаристов, да просто верующих людей проголосовали за Милея после таких слов? Но это был не единственный его ляп). И тем не менее, даже при этих ошибках, и то победа сокрушительная.

Но есть и более серьезные моменты: новый президент обещает долларизировать экономику ради борьбы с инфляцией, закрыть национальный банк, приватизировать массу направлений, пересмотреть отношения с Китаем, который получает в мире всё более всё большее влияние, обещает выйти из торгово-политической организации БРИКС (Бразилия-Россия-Индия-Китай-Южная Африка), обещает сократить или даже свести к нулю отношения со странами, которые он причисляет к диктатурам (Куба, Венесуэла, Россия, Иран, Никарагуа, Северная Корея). Обещает перевести посольство Аргентины из Тель-Авива в Иерусалим и оказать полную поддержку Израилю.

Внутри страны Милей собирается посадить главных коррупционеров (начиная от вице-президента Кристины Киршнер), запретить блокировать дороги, запретить выплаты зарплат забастовщикам, запретить мешать желающим работать приходить на завод и вставать к станку, если человек не желает бастовать (и запретить студентам, желающим побузить, мешать занятиям).

Как консерватор, Милей выступает против абортов и против постоянного поднимания вопроса прав лиц разной сексуальной ориентации (но никаких запретов он не требует – серьёзные моменты, такие, как вопрос абортов, должны быть решены на референдумах, а свадьбы лиц одного пола вообще к компетенции правительства не относятся).

Прав ли победитель или жестоко ошибается? Право ли общество, сказавшее “нет” современным мировым тенденциям, общество, которому надоело быть политизированным и политкорректным? Поживём – увидим. Но результат неожидан и результат показывает, что прилив политкорректности стал откатываться.

В Квебеке сегодня во всех газетах и по всем каналам ТВ рассказали о поздравительной телеграмме Трампа в адрес Хавиьера Милея, в которой Трамп пожелал победителю “вновь сделать Аргентину великой”. Милея поздравил и Илон Маск, и президент Сальвадора, этнический палестинец Наджиб Букеле, решительно осуждающий хамасвские преступления и голосовавший за резолюцию ООН в поддержку Израиля (резолюция не прошла, конечно). Но, как принято, поздравили и многие другие лидеры стран. Отказались поздравить президенты Кубы, Венесуэлы, Никарагуа. Президент России высказался обтекаемо – Россия ждёт пояснений от Милея по поводу его резко критических слов о России и о войне (газ не отключат, а вот мясо и лимоны покупать перестать могут). Как бы то ни было, высказались многие лидеры и многие политики самых разных направлений. Понятно, почему. Остаётся повторить – “поживём – увидим, что будет”.