Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой

7 актуальных новостей на сегодня:
🔸 Правительство Канады предоставит кредиты для застройщиков и создаст фонд доступного жилья.
🔸 Минздрав Канады отзывает свежие нарезанные фрукты из-за риска заражения сальмонеллезом.
🔸 исло иностранных студентов, которые обращаются к иммиграционным властям Квебека с просьбой о предоставлении убежища, растёт быстрыми темпами.
🔸 Дефицит некоторых широко используемых лекарств охватывает всю Канаду, и ожидается, что он не исчезнет, по крайней мере, до нового года.
🔸 На 1% самых богатых людей приходится столько же выбросов углерода, что и на 66% людей с низкими доходами.
🔸 CRA возвращает $458 млн., выплаченных в виде субсидий на заработную плату во время пандемии.
🔸 Снежный праздник: «Альманах старого фермера» предсказывает белое Рождество в большей части Канады.
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