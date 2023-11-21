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Новости Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой

Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой

Denis Dankoff Ноя 20, 2023 Новости, Новости одной строкой Оставить комментарий 27 Просмотров

7 актуальных новостей на сегодня:

 

🔸 Правительство Канады предоставит кредиты для застройщиков и создаст фонд доступного жилья.

🔸 Минздрав Канады отзывает свежие нарезанные фрукты из-за риска заражения сальмонеллезом.

🔸 исло иностранных студентов, которые обращаются к иммиграционным властям Квебека с просьбой о предоставлении убежища, растёт быстрыми темпами.

🔸 Дефицит некоторых широко используемых лекарств охватывает всю Канаду, и ожидается, что он не исчезнет, по крайней мере, до нового года.

🔸 На 1% самых богатых людей приходится столько же выбросов углерода, что и на 66% людей с низкими доходами.

🔸  CRA возвращает $458 млн., выплаченных в виде субсидий на заработную плату во время пандемии.

🔸 Снежный праздник: «Альманах старого фермера» предсказывает белое Рождество в большей части Канады.

 

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