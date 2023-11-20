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Экономика Бизнес Известный работодатель – компания Molson
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Несколько видов молсоновского пива.

Известный работодатель – компания Molson

Megan Jorgensen Ноя 20, 2023 Бизнес, Меган Хорхенсен, Новости, Новости Канады, Новости провинции Квебек, Общество, Работа, Финансы, Экономика Оставить комментарий 40 Просмотров

Пивоваренная компания Молсон, один из крупнейших работодателей в Монреале

Рассказываем о пивоваренной компании Молсон, первой национальной пивоваренной компании в Канаде, которой уже почти два с половиной века.

Компания Molson, основанная в 1786 году, является одним из крупнейших пивоваренных предприятий Канады и одним из старейших пивоваренных заводов в Северной Америке. Основателем компании является Джон Молсон, который начал свою деятельность в Монреале, где и основал свою пивоварню. В те времена в Канаде не было ни одной крупной пивоварни, все продавцы варили пиво для одного-двух магазинчиков или таверн, качество было никудышным, пиво выходило очень дорогим и было напитком крайне непопулярным. С приходом Молсона, который решил привнести в Канаду европейские традиции потребления пива, положение кардинально изменилось.

На протяжении следующих почти двух с половиной веков Molson расширилась. Постепенно компания расширила производство на всю Канаду, создала новые бренды, построила новые пивоварни. Компания стала одной из первых фирм в стране, которая стала активно участвовать в маркетинге и спонсорстве спортивных и культурных мероприятий, что положительно отразилось на её имидже и доходах.

За свою историю Molson участвовал в ряде крупных сделок по слиянию и поглощению, включая слияние с Coors, американской пивоваренной компанией, в 2005 году, после чего Молсон стал называться Molson Coors Brewing Company.

Сегодня фирма производит десятки различных сортов пива и сидра, включая как массовые, так и крафтовые варианты. Molson продолжает участвовать в разных социальных программах, включая экологические и спортивные инициативы. Одним словом, компания Molson Coors продолжает оставаться важным игроком на рынке пивоварения в Канаде, сохранив свою историческую наследственность и одновременно адаптируясь к меняющимся трендам и потребностям потребителей.

По состоянию на начало 2023 год в компании Molson Coors работало около 16,600 сотрудников. Число работников, разумеется, может меняться из года в год в зависимости от бизнес-стратегии и рыночных условий​​, но сегодня компания активно набирает персонал. Штаб-квартира Molson Coors расположена в США, в городе Чикаго, по адресу 250 S Wacker Dr, Соединенные Штаты, хотя большая часть производства сосредоточена в Монреале. Кроме того, у компании есть 46 офисных локаций в Канаде и в США​, что само по себе показывает масштаб деятельности Molson Coors на международном уровне, а также ее ключевую роль в пивоваренной индустрии.

Если вас интересует работа в компании, посетите следующую страницу, где постоянно появляются новые вакансии, причём предолжения обновляются и указывается дата их появления, как и город, в котором нужны работники: jobs.molsoncoors.com

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