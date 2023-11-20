Пивоваренная компания Молсон, один из крупнейших работодателей в Монреале

Рассказываем о пивоваренной компании Молсон, первой национальной пивоваренной компании в Канаде, которой уже почти два с половиной века.

Компания Molson, основанная в 1786 году, является одним из крупнейших пивоваренных предприятий Канады и одним из старейших пивоваренных заводов в Северной Америке. Основателем компании является Джон Молсон, который начал свою деятельность в Монреале, где и основал свою пивоварню. В те времена в Канаде не было ни одной крупной пивоварни, все продавцы варили пиво для одного-двух магазинчиков или таверн, качество было никудышным, пиво выходило очень дорогим и было напитком крайне непопулярным. С приходом Молсона, который решил привнести в Канаду европейские традиции потребления пива, положение кардинально изменилось.

На протяжении следующих почти двух с половиной веков Molson расширилась. Постепенно компания расширила производство на всю Канаду, создала новые бренды, построила новые пивоварни. Компания стала одной из первых фирм в стране, которая стала активно участвовать в маркетинге и спонсорстве спортивных и культурных мероприятий, что положительно отразилось на её имидже и доходах.

За свою историю Molson участвовал в ряде крупных сделок по слиянию и поглощению, включая слияние с Coors, американской пивоваренной компанией, в 2005 году, после чего Молсон стал называться Molson Coors Brewing Company.

Сегодня фирма производит десятки различных сортов пива и сидра, включая как массовые, так и крафтовые варианты. Molson продолжает участвовать в разных социальных программах, включая экологические и спортивные инициативы. Одним словом, компания Molson Coors продолжает оставаться важным игроком на рынке пивоварения в Канаде, сохранив свою историческую наследственность и одновременно адаптируясь к меняющимся трендам и потребностям потребителей.

По состоянию на начало 2023 год в компании Molson Coors работало около 16,600 сотрудников. Число работников, разумеется, может меняться из года в год в зависимости от бизнес-стратегии и рыночных условий​​, но сегодня компания активно набирает персонал. Штаб-квартира Molson Coors расположена в США, в городе Чикаго, по адресу 250 S Wacker Dr, Соединенные Штаты, хотя большая часть производства сосредоточена в Монреале. Кроме того, у компании есть 46 офисных локаций в Канаде и в США​, что само по себе показывает масштаб деятельности Molson Coors на международном уровне, а также ее ключевую роль в пивоваренной индустрии.

Если вас интересует работа в компании, посетите следующую страницу, где постоянно появляются новые вакансии, причём предолжения обновляются и указывается дата их появления, как и город, в котором нужны работники: jobs.molsoncoors.com