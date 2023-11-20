Ослабил ли недавний всплеск предложений жилья кризис предложения в Канаде?

По словам экономиста TD Риши Сондхи, в то время как предложения по перепродаже нового жилья в Канаде увеличивались шесть месяцев подряд вплоть до сентября 2023 года, их уровни только вернулись к своему среднему долгосрочному показателю.

“Количество новых предложений для перепродажи, безусловно, увеличилось, [но] они не столько выросли, сколько вернулись к своего рода нормальной жизни”, – сказал Сондхи.

“С тех пор Банк Канады приостановил свою кампанию по повышению ставок, но на фоне повышенных процентных ставок продажи жилья в Онтарио сильно упали”.

Важно отметить, что нынешние темпы жилищного строительства с трудом поспевают за ростом населения Канады, вызванным инфляцией.

“Если вы посмотрите на то, как жилищное строительство со временем шло в ногу с ростом населения, то увидите, что дела шли хорошо примерно до 2016 года, когда федеральные цели в области иммиграции повысились”, – сказал Сондхи. “Примерно в то же время рост населения начал опережать темпы строительства новых домов во многих частях Канады”.

TD Economics ожидает, что население Канады вырастет более чем на 1 миллион человек в этом году и на 740 000 в 2024 году, в то время как с 2023 по 2025 год будет не хватать более чем на 300 000 единиц жилья.

“Этот разрыв увеличился по мере того, как продолжался рост населения”, – сказал Сондхи. “С ростом населения очень трудно построить достаточное количество новых домов, чтобы соответствовать спросу”.

Преодолевая повышенные затраты по займам и постоянную нехватку рабочей силы, строительная отрасль Канады смогла поддерживать темпы ввода жилья примерно на 20% выше уровня, существовавшего до пандемии, сообщает TD.

Однако Сондхи предупредил, что основная причина, по которой темпы кажутся такими высокими, заключается в том, что “вывод новых проектов на рынок занимает так много времени, поэтому одновременно ведется множество проектов, увеличивающих эти цифры”.

“Отчасти это связано с переходом к строительству специально построенных квартир для сдачи в аренду, строительство которых занимает больше времени, чем домов на одну семью”, – сказал Сондхи, подчеркнув при этом, что “сроки строительства удлинились для всех типов домов”.

“Даже при относительно высоком уровне строительства главная проблема заключается в том, что нам будет трудно идти в ногу с растущим спросом из-за нашего растущего населения”.

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