Canfor продолжит сокращать производство пиломатериалов в Канаде

Сокращение производства является результатом нехватки экономически доступного сырья в регионе и, как ожидается, будет действовать в течение примерно шести месяцев.
Компания продолжит оценивать рыночные условия и доступность древесины в регионе и соответствующим образом корректировать свою деятельность.
«К сожалению, Британская Колумбия входит в число самых дорогостоящих операционных юрисдикций в мире. Учитывая постоянную слабость рынка и нехватку конкурентоспособного по стоимости древесины в регионе, у нас просто нет достаточного количества сырья, чтобы обеспечить работу обоих наших заводов в районе Принс-Джордж в течение этой зимы.
В результате мы принимаем трудное решение о сокращении операций на Polar, чтобы обеспечить продолжение работы на других наших объектах в регионе», – заявил Стивен Маки, исполнительный вице-президент по операциям Canfor в Северной Америке.
Объявленные меры приведут к сокращению производства примерно на 330 тыс. м³ пиломатериалов в течение шести месяцев.