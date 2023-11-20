Canfor продолжит сокращать производство пиломатериалов в Канаде

Корпорация Canfor объявила о завершении всех операций на лесопильном заводе Polar Sawmill, расположенном в Беар-Лейк, провинция Британская Колумбия.

Сокращение производства является результатом нехватки экономически доступного сырья в регионе и, как ожидается, будет действовать в течение примерно шести месяцев.

Компания продолжит оценивать рыночные условия и доступность древесины в регионе и соответствующим образом корректировать свою деятельность.

«К сожалению, Британская Колумбия входит в число самых дорогостоящих операционных юрисдикций в мире. Учитывая постоянную слабость рынка и нехватку конкурентоспособного по стоимости древесины в регионе, у нас просто нет достаточного количества сырья, чтобы обеспечить работу обоих наших заводов в районе Принс-Джордж в течение этой зимы.

В результате мы принимаем трудное решение о сокращении операций на Polar, чтобы обеспечить продолжение работы на других наших объектах в регионе», – заявил Стивен Маки, исполнительный вице-президент по операциям Canfor в Северной Америке.

Объявленные меры приведут к сокращению производства примерно на 330 тыс. м³ пиломатериалов в течение шести месяцев.