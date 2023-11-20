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Новости Канадская Edison Motors представила электрогибридный лесовоз
Фото: YouTube

Канадская Edison Motors представила электрогибридный лесовоз

Виктория Христова Ноя 20, 2023 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 28 Просмотров

Собственные модели электрических полуприцепов разрабатывают многие авторитетными компании, специализирующиеся на производстве грузового транспорта и электромобилей.

Однако многие из них не подходят для действительно сложных условий работы, в том числе при перевозках пиломатериалов или гравия, которые часто требуют выезда за пределы обычных автомагистралей. Чтобы решить эту задачу, бывший водитель грузовика Чейс Барбер и его деловой партнер создали первый сверхмощный электрогибридный грузовик.

Компания Edison Motors была основана в 2019 году в канадской провинции Британская Колумбия и получила финансирование в виде пожертвований компаний, специализирующихся дальних перевозках. Общая сумма таких инвестиций превысила миллион долларов.

Представители Edison и отраслевые эксперты считают, что полностью электрический транспорт непрактичен для работ, которые будут выполнять новые грузовики, из-за веса и емкости современных аккумуляторов. Для лесного сектора, где транспортировка составляет более 25% затрат, компания разработала гибридный грузовик, чтобы сократить расходы на топливо, которые раньше составляли около 11 тыс. долларов в месяц.

Также сообщается, что на долю грузоперевозок приходится 10,5% выбросов парниковых газов, большую часть которых осуществляют тяжелые грузовики. По данным Statista, «средние и тяжелые грузовики в Соединенных Штатах выбросили более 417 млн метрических тонн эквивалента углекислого газа в 2021 году». Это почти на 8% больше, чем годом ранее. Если цифры сравнить с уровнем выбросов 1990 года, то рост составил примерно 78%.

Электрогибридный прототип Edison Motors имеет оснащение двумя аккумуляторными батареями и генератором, способным заряжать их за 20 минут. Грузовик может проехать более 965 километров на 120 литра топлива, что значительно снижает затраты по этой статье. В настоящее время компания ищет дополнительное финансирование в размере 3,7 млн долларов для расширения линейки грузовиков для перевозки бетона, круглого леса и снегоуборки.

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