Канадская Edison Motors представила электрогибридный лесовоз

Собственные модели электрических полуприцепов разрабатывают многие авторитетными компании, специализирующиеся на производстве грузового транспорта и электромобилей.

Однако многие из них не подходят для действительно сложных условий работы, в том числе при перевозках пиломатериалов или гравия, которые часто требуют выезда за пределы обычных автомагистралей. Чтобы решить эту задачу, бывший водитель грузовика Чейс Барбер и его деловой партнер создали первый сверхмощный электрогибридный грузовик.

Компания Edison Motors была основана в 2019 году в канадской провинции Британская Колумбия и получила финансирование в виде пожертвований компаний, специализирующихся дальних перевозках. Общая сумма таких инвестиций превысила миллион долларов.

Представители Edison и отраслевые эксперты считают, что полностью электрический транспорт непрактичен для работ, которые будут выполнять новые грузовики, из-за веса и емкости современных аккумуляторов. Для лесного сектора, где транспортировка составляет более 25% затрат, компания разработала гибридный грузовик, чтобы сократить расходы на топливо, которые раньше составляли около 11 тыс. долларов в месяц.

Также сообщается, что на долю грузоперевозок приходится 10,5% выбросов парниковых газов, большую часть которых осуществляют тяжелые грузовики. По данным Statista, «средние и тяжелые грузовики в Соединенных Штатах выбросили более 417 млн метрических тонн эквивалента углекислого газа в 2021 году». Это почти на 8% больше, чем годом ранее. Если цифры сравнить с уровнем выбросов 1990 года, то рост составил примерно 78%.

Электрогибридный прототип Edison Motors имеет оснащение двумя аккумуляторными батареями и генератором, способным заряжать их за 20 минут. Грузовик может проехать более 965 километров на 120 литра топлива, что значительно снижает затраты по этой статье. В настоящее время компания ищет дополнительное финансирование в размере 3,7 млн долларов для расширения линейки грузовиков для перевозки бетона, круглого леса и снегоуборки.