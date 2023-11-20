Б.Батцэцэг посетит Канаду с официальным визитом

Этот визит пройдет в рамках празднования 50-летия установления дипломатических отношений между двумя странами Этот визит пройдет в рамках празднования 50-летия установления дипломатических отношений между двумя странами .

Министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг посетит Канаду с официальным визитом 20-22 ноября по приглашению министра иностранных дел Канады Мелани Жоли.

В ходе визита Б.Батцэцэг встретится со спикером Палаты общин парламента Канады, проведет официальные переговоры с министром иностранных дел Канады, встретится с членами парламентской группы Канада-Монголия и некоторыми членами Правительства Канады.

В ходе встреч и переговоров в рамках развивающегося с Канадой “Широкого партнёрства” будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений, сообщает asiarussia.ru со ссылкой на источник, включая расширение сотрудничества в сфере торговли, экономики, горнодобывающей промышленности, сельского хозяйства, образования, а также состоится обмен мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Этот визит пройдет в рамках празднования 50-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Канадой.