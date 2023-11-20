В Венеции наградили победителей международной премии Holcim Awards 2023

Фонд Holcim за устойчивое строительство объявил проекты-победители конкурса Holcim Awards 2023.

Жюри премии состояло из пяти независимых групп экспертов со всего мира. Фрэнсис Кере, обладатель Global Holcim Gold в 2012 году и лауреат Притцкеровской архитектурной премии в 2022 году, был главным выступающим на церемонии награждения.

Цель премии подчеркнуть контекстуальные и практические подходы к устойчивому строительству, продемонстрировать разнообразие масштабов, бюджетов, географических регионов и форм.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе золотой приз получили студии из Китая DnA_Design и Architecture за проект адаптивного повторного использования здания, являющегося историческим памятником. В Европе первый приз получил проект, предполагающий совместное проектирования для восстановления промышленного здания от Husos, Elii и Ultrazu из Испании.

Для латиноамериканской территории мексиканское бюро Cano Vera Arquitectura было выбрано жюри за участок городского леса и социальной инфраструктуры. В регионе МЕА (Ближний Восток, Северная Африка и Южная Африка) победили Юрген Штромайер и Гленн Дероше из Ганы с проектом расширения прав и возможностей молодежи и ответственный туристический кооператив.

Первую премию в Северо-Американском регионе получили команды из Канады Partisans Architects и Well-Grounded Real Estate за высокотехнологичное и недорогое модульное жилищное решение для городской жизни.

На конкурс было подано 2380 заявок из 114 стран и 500 заявок, соответствующих критериям отбора. Общий призовой фонд составил один миллион долларов.