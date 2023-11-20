Rapidus объединится с канадским стартапом Tenstorrent в разработке чипов

Японское предприятие по производству микросхем Rapidus заявило в пятницу, что вступит в сотрудничество с канадским стартапом Tenstorrent.

Сотрудничество направлено на массовое производство полупроводников для искусственного интеллекта.

Чипы, которые они собираются производить совместно, будут потреблять меньше электроэнергии, чем существующие микросхемы, используемые в таких продуктах, как смартфоны и умные часы.

Соглашение в четверг подписали в Калифорнии президент Rapidus Ацуёси Койке и генеральный директор Tenstorrent Джим Келлер.

«Мы будем производить качественные чипы в сотрудничестве с Tenstorrent, — сказал Койке Kyodo News в телефонном интервью. —Они заинтересовались нашим планом по быстрому производству полупроводников».

Компания Rapidus, созданная в прошлом году за счет инвестиций таких компаний, как Toyota Motor Corp. и Sony Group Corp., планирует начать массовое производство современных 2-нанометровых чипов с 2027 года.

Ранее на этой неделе компания заявила, что к концу марта откроет бизнес-базу в Кремниевой долине, поскольку стремится расширить свою сеть продаж в США в ожидании роста спроса.