Сурки в Квебеке – хозяева Квебека (хотя конкурируют с белочками)

Один из самых часто встречающихся видов животных на городских улицах, во дворах и парках всех квебекских городов и деревень. Но отъявленные хулиганы!

Сурки (marmotte) – наше всё. Разве что, белок на наших улицах больше, чем сурков. Хотя сурки чаще прячутся от людских взглядов, но не все и не всегда – нет, нет, да можно заметить наглого, бесстыжего сурка, коварно подбирающегося к вашей сумке, когда вы сидите на террасе кафе, а из сумки доносится аппетитный запах мясного окорока. Хотя, в отличие от белочек, которые любят нищенствовать, умильно заглядывая в глаза отдыхающим на парковых скамейках горожанам со словами “мы сами не местные, подайте, кто сколько может…”, сурок – зверь полный достоинства, унижаться и просить не станет, просто подойдёт и возьмёт, что понравилось, ещё потребует – “еда есть? Нет? А если найду?”. Прогнать сурка со двора невозможно или почти невозможно – какие меры для выживания его ни принимай, он будет сопротивляться до последнего. Причём те методы, которые действовали раньше, уже не подходят – эти ребята умеют приспосабливаться.

Одним словом, сурки, известные также как древесные сурки или американские сурки, являются обычным и привычным видом живности в Квебеке. Вот некоторые интересные факты о наших сурках:

Сурки в Квебеке часто обитают в лесных районах, полях, парках и даже в пригородных зонах. Они предпочитают местности с открытыми пространствами рядом с лесами, где могут легко найти пищу и укрытие. Но их много и в городах, как правило, они занимают солнечные полянки во дворах и перед домами, если улица не слишком оживлённая.

Сурки живут в норах. Они строят обширные системы нор с несколькими входами для защиты от хищников и непогоды. Система их подземных туннелей ни в чём не уступает туннелям известных в мире бандитских организаций.

Сурки активны днем и питаются в основном растительной пищей, включая травы, листья, корни и фрукты.

Одной из особенностей сурков является их способность впадать в зимнюю спячку. В Квебеке сурки обычно начинают спячку в октябре или ноябре и просыпаются весной, обычно в феврале или марте. Интересно, что в Северной Америке сурок часто ассоциируется с Днем сурка, когда, согласно народному примету, поведение сурка может предсказать продолжительность зимы.

Часто сурки становятся проблемными животными: в сельскохозяйственных и пригородных районах, так как они могут активно уничтожать сельскохозяйственные культуры, а в городах расправляются с газонами, лужайками и клумбами, на которых посажены цветы. Однако в целом они играют важную роль в экосистемах, в которых обитают.

В Квебеке сурки не находятся под угрозой исчезновения, но их популяция требует надлежащего управления, особенно в районах с высокой плотностью населения и сельскохозяйственной деятельностью. В целом, сурки являются интересным и важным видом дикой природы Квебека, важным штрихом в уникальности нашего животного мира.