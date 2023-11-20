Многие иностранные студенты, получившие студенческие визы, хотят стать беженцами

Число иностранных студентов, которые обращаются к иммиграционным властям Квебека с просьбой о предоставлении убежища, растёт быстрыми темпами.

Согласно данным Министерства Иммиграции Канады, за 2022 год иностранные студенты, обучающиеся в Квебеке, подали не менее семиста заявлений с просьбой о предоставлении убежища, то есть, о получении статуса беженца. В 2018 году было подано 200 заявлений! Иными словами, количество запросов на беженство выросло за четыре года в три с половиной раза.

Но в Канаде Квебек не стал исключением из правила. Точно такая же тенденция наблюдается по всей стране. Сегодня по всей Канаде каждый пятый иностранный студент, прибывающий в Канаду по студенческой визе, подаёт просьбу о предоставлении убежища.

Большая часть студентов, желающих поменять статус на беженский, прибывает из стран Западной Африки. Причины, согласно пояснениям самих соискателей, самые разные – от опасений за свою жизнь в связи с тем, что они представители сексуальных меньшинств, что в этих странах весьма опасно, до опасений, что их выдадут насильно замуж (речь, конечно, о женщинах). Часто речь идёт об угрозах, связанных с запретами на свободу слова, на выражение политических взглядов, которые не разделяет власть и о прочих проблемах.

Между тем, стоимость обучения иностранных студентов в ВУЗах Квебека, как правило, варьируется от 17 тысяч до 30 тысяч долларов в год (иногда она ещё выше). Многие берут деньги в долг и работают, не покладая рук, чтобы долги вернуть. Но сил не хватает, люди выматываются, вернуться опасаются, так как в стране за ними числится долг (родственники, возможно, остаются как бы заложниками?), и решают решить проблему заявлением о преследовании в родной стране. Хотя догадок много, но точных данных о всевозможных причинах всё же нет. Точно известен лишь один факт – 20% всех иностранных студентов в Канаде (и в Квебеке) сегодня просят разрешения остаться в Канаде на положении беженцев.

Судя по статистическим данным, больше всего студентов подаёт на беженство в Университете Труа-Ривьер (7,2%, всего 190 человек из 2608 иностранцев), затем идёт Университет Римуски (35 из 650, 5,4%), а затем Университет Шикутими (100 из 2059 студентов, или же 4,8%). Меньше всего подают на беженство студенты МкГилла (10 из 12001, то есть 0,08%), Университета Абитиби-Темискаманг (30 из 4876, 0,6%) и Конкордии (45 из 9296, 0,5%). Как видим, районные университеты, расположенные в небольших городах и далеко от метрополии, привлекают потенциальных кандидатов на беженство гораздо больше, чем монреальские. По мнению сотрудников министерства, этот факт объясняется гораздо более лёгкими требованиями, предъявляемыми в этих учебных заведениях абитуриентам из-за рубежа. Десятки таких “студентов” вообще ни разу не приходят на занятия, а по прибытии в Квебек тут же обращаются с просьбой о предоставлении убежища. В Министерстве признают, что из-за таких “студентов-беженцев” в страну не могут приехать те, кто на самом деле желает учиться, так как в каждом ВУЗе есть квоты на иностранцев, которые выбрали горе-студенты.