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Иммиграция Всё больше иностранных студентов становятся беженцами
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Иностранные студенты.

Всё больше иностранных студентов становятся беженцами

Megan Jorgensen Ноя 20, 2023 Иммиграция, Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Образование, Общество Оставить комментарий 26 Просмотров

Многие иностранные студенты, получившие студенческие визы, хотят стать беженцами

Число иностранных студентов, которые обращаются к иммиграционным властям Квебека с просьбой о предоставлении убежища, растёт быстрыми темпами.

Согласно данным Министерства Иммиграции Канады, за 2022 год иностранные студенты, обучающиеся в Квебеке, подали не менее семиста заявлений с просьбой о предоставлении убежища, то есть, о получении статуса беженца. В 2018 году было подано 200 заявлений! Иными словами, количество запросов на беженство выросло за четыре года в три с половиной раза.

Но в Канаде Квебек не стал исключением из правила. Точно такая же тенденция наблюдается по всей стране. Сегодня по всей Канаде каждый пятый иностранный студент, прибывающий в Канаду по студенческой визе, подаёт просьбу о предоставлении убежища.

Большая часть студентов, желающих поменять статус на беженский, прибывает из стран Западной Африки. Причины, согласно пояснениям самих соискателей, самые разные – от опасений за свою жизнь в связи с тем, что они представители сексуальных меньшинств, что в этих странах весьма опасно, до опасений, что их выдадут насильно замуж (речь, конечно, о женщинах). Часто речь идёт об угрозах, связанных с запретами на свободу слова, на выражение политических взглядов, которые не разделяет власть и о прочих проблемах.

Между тем, стоимость обучения иностранных студентов в ВУЗах Квебека, как правило, варьируется от 17 тысяч до 30 тысяч долларов в год (иногда она ещё выше). Многие берут деньги в долг и работают, не покладая рук, чтобы долги вернуть. Но сил не хватает, люди выматываются, вернуться опасаются, так как в стране за ними числится долг (родственники, возможно, остаются как бы заложниками?), и решают решить проблему заявлением о преследовании в родной стране. Хотя догадок много, но точных данных о всевозможных причинах всё же нет. Точно известен лишь один факт – 20% всех иностранных студентов в Канаде (и в Квебеке) сегодня просят разрешения остаться в Канаде на положении беженцев.

Судя по статистическим данным, больше всего студентов подаёт на беженство в Университете Труа-Ривьер (7,2%, всего 190 человек из 2608 иностранцев), затем идёт Университет Римуски (35 из 650, 5,4%), а затем Университет Шикутими (100 из 2059 студентов, или же 4,8%). Меньше всего подают на беженство студенты МкГилла (10 из 12001, то есть 0,08%), Университета Абитиби-Темискаманг (30 из 4876, 0,6%) и Конкордии (45 из 9296, 0,5%). Как видим, районные университеты, расположенные в небольших городах и далеко от метрополии, привлекают потенциальных кандидатов на беженство гораздо больше, чем монреальские. По мнению сотрудников министерства, этот факт объясняется гораздо более лёгкими требованиями, предъявляемыми в этих учебных заведениях абитуриентам из-за рубежа. Десятки таких “студентов” вообще ни разу не приходят на занятия, а по прибытии в Квебек тут же обращаются с просьбой о предоставлении убежища. В Министерстве признают, что из-за таких “студентов-беженцев” в страну не могут приехать те, кто на самом деле желает учиться, так как в каждом ВУЗе есть квоты на иностранцев, которые выбрали горе-студенты.

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