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Новости Трюдо усмотрел позитивный знак во встрече Байдена с Си Цзиньпином

Трюдо усмотрел позитивный знак во встрече Байдена с Си Цзиньпином

Виктория Христова Ноя 20, 2023 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 19 Просмотров

Встреча президента США Джозефа Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина является позитивным знаком для стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), заявил глава правительства Канады Джастин Трюдо 17 ноября в комментарии журналистам по итогам саммита АТЭС.

 

«Я думаю, что все мы здесь, на этой конференции, увидели в позитивной встрече между председателем Си Цзиньпином и президентом Байденом хороший знак», — отметил Трюдо.

По мнению Трюдо, прошедший в Сан-Франциско саммит свидетельствует о готовности стран АТЭС предпринимать усилия для поддержания конструктивного сотрудничества, а также поиска компромиссов, несмотря на различные взгляды по ряду вопросов.

Напомним, накануне встречи Байдена с Си Цзиньпином Белый дом отмечал, что США необходимо направить отношения двух стран в русло, в котором конкуренция между США и Китаем не перерастет в открытый конфликт.

 

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