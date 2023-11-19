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Новости Одной строкой: 7 актуальных новостей на сегодня

Одной строкой: 7 актуальных новостей на сегодня

Denis Dankoff Ноя 19, 2023 Новости, Новости одной строкой Оставить комментарий 21 Просмотров

  1.  Более 14 тыс. канадцев подписали петицию, призывающую простить выплаты по кредитам CEBA, поскольку многие малые бизнесы испытывают трудности с возвратом денег до истечения установленного срока.
  2. Полиция Канады задержала тонну наркотиков на сумму $90 млн.
  3.  Фонд детской больницы поддержал необратимую операцию по смене пола 10-летнего ребенка.
  4.  Баскетболист из Монреаля Olivier Rioux, самый высокий подросток в мире (231 см), подписал контракт с баскетбольной командой NCAA во Флориде.
  5.  В полиции Канады сообщили, что страна стала экспортером наркотиков.
  6.  Титул «Мисс Вселенная-2023» получила представительница Никарагуа 23-летняя Шейнис Паласиос.
  7. В центре Монреаля, на эспланаде Tranquille, открылся городской каток на свежем воздухе, под открытым небом, который будет работать до весны.

 

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