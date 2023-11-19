Одной строкой: 7 актуальных новостей на сегодня

- Более 14 тыс. канадцев подписали петицию, призывающую простить выплаты по кредитам CEBA, поскольку многие малые бизнесы испытывают трудности с возвратом денег до истечения установленного срока.
- Полиция Канады задержала тонну наркотиков на сумму $90 млн.
- Фонд детской больницы поддержал необратимую операцию по смене пола 10-летнего ребенка.
- Баскетболист из Монреаля Olivier Rioux, самый высокий подросток в мире (231 см), подписал контракт с баскетбольной командой NCAA во Флориде.
- В полиции Канады сообщили, что страна стала экспортером наркотиков.
- Титул «Мисс Вселенная-2023» получила представительница Никарагуа 23-летняя Шейнис Паласиос.
- В центре Монреаля, на эспланаде Tranquille, открылся городской каток на свежем воздухе, под открытым небом, который будет работать до весны.
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