Из криминальной истории Монреаля: Дело магазинного воришки и задержавших его полицейских

Любопытное дело более, чем вековой давности. В чём-то смешное, в чём-то не очень – пуля в мягкие места, полученные случайно проходившими мимо дамами, к смеху не располагает.

Давайте улыбнёмся. Дела в мире не так обстоят, чтобы веселиться, но постараемся хотя бы улыбаться. Поэтому напомним милую историю стодвадцатилетней давности:

14 мая 1903 года продавцы монреальского магазина одежды ловят за руку воришку – тот напялил на себя пальто и пытался удрать. Но не удалось!

Магазин вызвал полицию, та вора отвела в мэрию, потому что по тогдашним правилам мэрия подписывала постановление о задержании. А судьи, который должен был постановление подписать, на месте нет, ушёл обедать. Зато есть камера при мэрии, предназначенная как раз для таких случаев. Там воришку бравые полицейские и запирают, а сами тоже идут обедать. За обедом принимают по рюмочке, другой. И… ЗАБЫВАЮТ, что у них заключенный в камере мается.

После обеда полицейские возвращаются в участок. Через несколько часов их начальник спохватывается — он проверял документы для передачи участка сменщику — констебли, а в где вор? Ой!!! Оба полицейских бегут в мэрию. А время позднее. К этому часу уборщица уже открыла камеру (у уборщиц есть ключи от всех помещений), удивилась, что там мужик спит. Он пояснил, что чинил что-то, прикорнул, его нечаянно заперли. Уборщица парня и выпустила.

На следующий день этот воришка сталкивается на той же улице, где его взяли вчера, с нашими полицейскими! Те злы за лишение годовой премии, разумеется, поэтому резво бросаются на преступника. Тот – руки в ноги и бежать. Они за ним. Он проворнее, вот-вот удерёт. Тогда один полицейский выхватывает револьвер: «Стой, гад! Стой, стрелять буду!» Мужик не останавливается.

Полицейский открывает огонь. Первая выпущенная пуля попадает в зад дородной даме. Слава богу, попа большая, пуля застревает, дама даже сознание не потеряла, хотя визжит, конечно. Полицейский стреляет второй раз! И… попадает в попу второй даме! Та тоже полная, тоже ранение лёгкое!

Беглец скрывается. Конец? Нет, не конец!

На третий день тот же самый вор идёт в тот же магазин, где его взяли позавчера, и пытается стянуть то же пальто! Его опять хватают те же продавцы, сдают тем же полицейским, подоспевшим на их зов, а полицейские торжественно ведут мужика в ту же камеру в той же мэрии. Запирают и отправляются к судье с докладом. Возвращаются через десять минут, заключенного и след простыл. Оказывается, когда его вызволила уборщица, он украл у неё ключ от камеры, а та открывалась с обеих сторон. И удрал. Вот теперь конец истории.

(Имя и фамилия вора – Denis Moufern, раненые дамы – Mмe. M.Prieur и Ммe L. Dion. Шеф участка – М. Carpenter. Судья – Me. Houde. Имена бравых служителей порядка остались неизвестны – а то бы засмеяли на улицах).