Сбор пожертвований Управлением транспорта Лаваля (STL)
Управление общественного транспорта города Лаваль (La Société de transport de Laval (STL) обратилась к средствам массовой информации с просьбой распространить следующее объявление:
Управление STL приглашает всех жителей города Лаваль и окрестных городов, включая Монреаль, принять участие в сборе продуктов питания (не скоропортящихся). Поставлена цель – заполнить пакетами с добровольными пожертвованиями целый автобус. Цель благородна, добиться выполнения взятых на себя обязательств не так уж легко, поэтому все, у кого на дальних полках завалялись пакеты макарон, чипсов, печений и прочих продуктов (разумеется, не тех, чей срок давности давно просрочен), приглашаются сдать эти продукты в пользу неимущих семей.
Сбор продуктов будет проходить в пятницу, 24 ноября, с 10 утра до 17 часов на конечной остановке автобусов Le Carrefour, по адресу 3000, boulevard Le Carrefour. Этот автовокзал расположен прямо напротив большого коммерческой центра Le Carrefour в Лавале. Все собранные продукты будут переданы в Центр добровольной помощи Лаваля.
Продукты будут приниматься сотрудниками транспортного упрвления и тут же укладываться в автобус, который будет очень легко заметить – он выкрашен в заметный цвет, рядом стоят плакаты. Принимаются и денежные взносы.
Желающие внести свой вклад в дело поддержки семей, оказавшихся в очень сложном положении, имеют право остановить машину, если приехали на автомобиле, прямо на автобусной стоянке автовокзала. Сами сотрудники управления уже собрали посылки и деньги в помощь нуждаюимся. Всего лавальские автобусы обслуживают 46 линий, на которых около двух с половиной тысяч остановок, и общая длина которых составляет более полутора тысяч километров. Всего в управлении работают около тысячи человек.
Поддержим благое начинание работников транспорта Лаваля и поможем выполнить взятые на себя обязательства заполнить продуктами целый автобус!