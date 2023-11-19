Сбор пожертвований Управлением транспорта Лаваля (STL)

Сотрудники лавальского управления общественного транспорта призывают помочь им заполнить продуктами для неимущих целый автобус!

Управление общественного транспорта города Лаваль (La Société de transport de Laval (STL) обратилась к средствам массовой информации с просьбой распространить следующее объявление:

Управление STL приглашает всех жителей города Лаваль и окрестных городов, включая Монреаль, принять участие в сборе продуктов питания (не скоропортящихся). Поставлена цель – заполнить пакетами с добровольными пожертвованиями целый автобус. Цель благородна, добиться выполнения взятых на себя обязательств не так уж легко, поэтому все, у кого на дальних полках завалялись пакеты макарон, чипсов, печений и прочих продуктов (разумеется, не тех, чей срок давности давно просрочен), приглашаются сдать эти продукты в пользу неимущих семей.

Сбор продуктов будет проходить в пятницу, 24 ноября, с 10 утра до 17 часов на конечной остановке автобусов Le Carrefour, по адресу 3000, boulevard Le Carrefour. Этот автовокзал расположен прямо напротив большого коммерческой центра Le Carrefour в Лавале. Все собранные продукты будут переданы в Центр добровольной помощи Лаваля.

Продукты будут приниматься сотрудниками транспортного упрвления и тут же укладываться в автобус, который будет очень легко заметить – он выкрашен в заметный цвет, рядом стоят плакаты. Принимаются и денежные взносы.

Желающие внести свой вклад в дело поддержки семей, оказавшихся в очень сложном положении, имеют право остановить машину, если приехали на автомобиле, прямо на автобусной стоянке автовокзала. Сами сотрудники управления уже собрали посылки и деньги в помощь нуждаюимся. Всего лавальские автобусы обслуживают 46 линий, на которых около двух с половиной тысяч остановок, и общая длина которых составляет более полутора тысяч километров. Всего в управлении работают около тысячи человек.

Поддержим благое начинание работников транспорта Лаваля и поможем выполнить взятые на себя обязательства заполнить продуктами целый автобус!