Центральный монреальский каток открыт. Добро пожаловать!

В центре Монреаля, на эспланаде Tranquille, открылся городской каток на свежем воздухе, под открытым небом, который будет работать до весны.

Хотя пока ещё живём без снега, но снегопады и морозы на подходе, так что мэрия Монреаля решила позаботиться об отдыхе тех горожан, которые любят кататься на коньках. В самом центре города, в Квартале Спектаклей, на эспланаде Tranquille уже работает и будет работать до весны городской каток. В принципе, не суть важно, какие стоят погоды, потому что лёд намораживается и сохраняется благодаря обычным холодильным установкам, которые включаются всегда, если это необходимо. Согласно заверениям администрации, установки поддерживают нормальное для катания состояние льда вплоть до температуры воздуха до 10 градусов тепла. Каждые полтора часа каток будет закрываться на несколько минут для профилактики ледовой поверхности.

Общая площадь катка – 1500 квадратных метров, кататься могут одновременно до 400 человек.

На катке оборудован многофункциональный павильон, в котором можно посидеть, выпить кофе, угоститься пирожными, даже пообедать в ресторане Galaxie Brasserie. Здесь же устроена библиотека (самообслуживание) для тех, кто ждёт катающихся, здесь же можно взять напрокат игры. Всю зиму будут проходить концерты и шоу (но концертные программы, конечно же, не заканчиваются с наступлением весны.

Катание на коньках на катке бесплатно. Но желающие могут взять напрокат помещния для организации выставок, киосков и прочих мероприятия.

Заметим, что эспланада Транкиль,это не то, что вы подумали, эспланада названа в честь Анри Транкиль, основателя и бессменного хозяина известного книжного магазина, находивщемся на этой площади долгие годы.