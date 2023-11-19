Чтиво выходного дня: Третьяковская галерея, ее известные художники и полотна (окончание)

Завершаем рассказ, начатый накануне, об известных художниках и их полотнах, собранных в Третьяковской галерее

26 октября 1842 года родился художник Василий Верещагин. География путешествий и творчества Верещагина поражает воображение – художник учился живописи в Париже, выставлял свои картины в Лондоне, писал горные пейзажи в Киргизии и Казахстане, жил в Мюнхене, Тибете, принимал участие в обороне Самаркандской крепости и сражался в Порт-Артуре, где и погиб на подорванном броненосце «Петропавловск» в 1904 году. Верещагин вошёл в историю как человек с непростым, вспыльчивым характером. Эта витальность, сила духа и динамичная судьба художника нашли отражение и в его работах – то он неутомимо карабкается по крутым обрывам в поисках живописных видов, то пристально вглядывается в лица солдат, рабов и монахов. Верещагин хорошо знал цену жизни, очень остро воспринимал любое проявление жестокости и обличал ее в своих произведениях. Наблюдательность и внимательное отношение к человеку позволяли ему смотреть вглубь сути вещей, замечать особенности национального самосознания каждого народа.

24 октября 1875 года родился художник Константин Юон. В 1894 году Юон поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. По окончании основного курса, художник еще два года учился в частной мастерской Валентина Серова. Серов вызывал у Юона восхищение и глубокое уважение. Единственное расхождение ученика с учителем заключалось в том, что Серов осуждал тяготение Юона к фантастическому. Последний вспоминал: «Влияние его на меня в свое время было настолько определенно, что я оставил свои фантазии. В самое же последнее время, под влиянием войны и революции, жажда отыскать художественный язык, художественные формулы, способные выражать и выразить всколыхнувшийся поток идей и образов, во мне сильно упрочилась и очень меня занимает, – и здесь без фантазий не обойтись». Действительно, откликом художника на революцию стали яркие, драматичные работы – «Новая планета», «Рождение новой планеты». Однако центром его творчества оставалась любовь к природе и древности, ко всему правдивому, исконному. И в дореволюционное время, и после революции Юон творил свободно и спокойно, а создаваемые им произведения были не столько манифестом, сколько естественной реакцией: «…живая мысль и живое воображение не могут пройти мимо грандиозности событий, не углубившись в их важнейший мировой смысл и не реагируя на них своими средствами и силами. Жизнь продолжается – продолжается и искусство».

21 октября 1903 года родился советский живописец и график Михаил Куприянов. Куприянов был известен как один из членов объединения «Кукрыниксы», занимавшегося созданием политических плакатов и карикатур. Однако помимо написания метких шаржей и злободневных листовок, Куприянов много работал и как самостоятельный художник; в приморских европейских городах он писал акварели туманных набережных; изображал безлюдные улицы Москвы и Берлина, Венеции и Ленинграда. Ему одинаково хорошо удавалось передать свежесть утренних деревушек и воспеть самобытность европейской исторической архитектуры. Удивительный простор и легкость приобретали работы Куприянова благодаря его умению тонко передавать натуральный свет.

19 октября 1939 года родился скульптор Вячеслав Клыков. Детские годы Клыкова пришлись на трудное, голодное время: в маленькой хате была одна комната с покосившимися окнами, и ютиться в ней приходилось всемером. Но даже в мрачных военных днях детское сердце находило причины для радости: «Кругом все настоящее: солома, деревянные лавки, стол, пол глиняный, а на полу хомуты и прочая конская сбруя из кожи. Кожа пахнет так, что маленькой душе становится как-то весело, надежно и уютно». Война закалила характер мальчика, а жизнь в деревне привила трепетное отношение к природе, к человеку, к народной культуре. Юный Слава рос наблюдательным и упорным, любое дело спорилось в его руках. Первый год по окончании училища Клыков работал по специальности на производстве; там, на заводе, он вырезал из мела фигурки товарищей по цеху. Поступив в знаменитый Суриковский институт на факультет скульптуры, Клыков наконец-то обрел простор, необходимый для его таланта. Он много экспериментировал с материалом и формами, переосмыслял стандарты изображения человеческого тела, искал вдохновение в античности и архаике. Будучи сварщиком по первому образованию, скульптор всегда сам варил каркасы для своих работ. Лейтмотивом его скульптур было величие русского человека – как исторических личностей, так и современников Клыкова.

17 октября 1924 года в деревне Юхтри на острове Хийумаа родился художник Юло Соостер. С 1945 года Соостер изучал сюрреализм в Тартуской художественной школе. В 1949 году ему пришлось прервать обучение – художник был арестован и депортирован в ГУЛАГ как «враг народа», а все работы, находившиеся в мастерской, были сожжены. Его приговорили к десяти годам работ в карагандинском лагере. Тяжелый опыт каторжного труда не прошел бесследно, найдя свое отражение в тревожных, напряженных абстрактных композициях. Тем не менее, Соостеру парадоксальным образом удалось сохранить в своих работах и другую ипостась – легкую и игривую, порой наивно простую. Эта творческая грань художника проявилась в иллюстрациях детских книг – «Маленький Иллимар» Фридеберта Тугласа, «Туман» Карла Эвальда, «Рассказы об Эстонии» Валентина Рушкиса и других.

16 октября 1927 года родился художник Игорь Попов. Попов был летописцем своего времени: эпоха угадывается не только в интерьере, одежде или городском пейзаже, но и в настроении героев, форме их взаимодействия. Дух города в произведениях Попова всегда созвучен с состоянием изображенных людей. Герои картин типичны; с помощью узнаваемых, собирательных образов и незамысловатых сюжетов Попов формулировал проблематику и культурный код времени. Так, в 1945 году будущий художник поступил в МГХИ им. В.И.Сурикова, попав в первый послевоенный набор. В последующие годы его творчество было преимущественно посвящено деревенской жизни – традиционному быту, ручному труду, земледелию и скотоводству. С 1960-х годов в живописи Попова происходит перелом в сторону городских, московских сюжетов – Киевского вокзала и Нескучного сада, пейзажей Фрунзенской набережной и Воробьевых гор. Герои картин Попова зачастую погружены в тишину, в молчаливое созерцание. Иногда зритель и сам оказывается вписанным в художественное пространство, становясь невольным участником безмолвных, застывших во времени сюжетов.

Иззат Клычев – первый мастер, который вывел туркменское изобразительное искусство на мировой уровень. На долю художника выпала непростая судьба. Уже в десять лет он остался круглым сиротой. Заботу о нем и еще двух братьях взял на себя старший Решид, который и отдал 17-летнего Иззата в Ашхабадское художественное училище. В молодом студенте сразу увидела огромный потенциал его первая преподавательница живописи и рисунка Юлия Данешвар. Художница помогла раскрытию способностей Иззата, уча, воспитывая и поддерживая его не только в работе над первыми холстами, но и потом, когда в 1942 году молодой парень ушел на войну добровольцем. «Ты несешь в себе гордое чувство, которое мы называем любовью к искусству. И ничто не может его уничтожить: ни разрушения, ни зверства, ни смерть», – писала в одном из своих писем на фронт Юлия Данешвар. Картины Иззата Клычева отличает композиционная уравновешенность и статичность. Экспрессию в них создает своеобразная палитра мастера, ее яркие, карнавальные цвета и щедрые мазки кисти.