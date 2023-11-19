Американские ученые обнаружили «ген алкоголизма и тяги к сладкому»

Исследователи из США пришли к выводу, что ген DD43H оказывает значительное влияние на потребление алкоголя и сладких продуктов у человека. Кроме того, этот ген также может влиять на склонность к повышенному артериальному давлению.

Специалисты установили, что ген DD43H способствует выделению печенью гормона, регулирующего чувствительность к инсулину и воздействующего на гиппокампус — часть головного мозга. Проведя анализ данных о 500 000 человек, ученые обнаружили, что люди с определенной вариацией этого гена чаще употребляют продукты с высоким содержанием сахара и алкогольные напитки, но менее заинтересованы в пище, богатой белками или жирами. Несмотря на увеличенное потребление углеводов, жировая масса у людей с этой вариацией гена была в среднем меньше, чем у других.

Выявленная вариация гена, которая встречается у почти половины людей, также оказывает влияние на кровяное давление, как через более частое употребление алкоголя, так и прямым образом. Это наблюдение остается верным даже после учета других вредных привычек.

Несмотря на это, ученые отмечают, что гены являются лишь частичным фактором, влияющим на поведение и предпочтения человека, и что окружающая среда также играет важную роль. Тем не менее, исследования генетических факторов, влияющих на различные аспекты человеческой природы, становятся все более популярными. Недавно было обнаружено множество генов, влияющих на интеллект и продолжительность жизни, и проведено исследование генетической основы способности к эмпатии.