В полиции Канады сообщили, что страна стала экспортером наркотиков

В Канаде не только производятся синтетические наркотики, но и экспортируются за рубеж, заявил главный суперинтендант по борьбе с особо тяжкими преступлениями и организованной преступностью Матье Бертран.

«К сожалению, Канада является страной-производителем синтетических наркотиков. Мы не только страна-производитель, но и страна-экспортер», — заявил он в эфире программы CBC The House.

Офицер полиции сообщил, что по оценкам полиции в наркоторговлю вовлечены большинство из более чем 600 преступных группировок, действующих в стране. «21% этих групп связаны с веществами, которые ответственны за кризис передозировки, с которым мы сталкиваемся сейчас», — подчеркнул он.

Бертран также назвал Австралию и Новую Зеландию как страны, в которые отправляются произведенные в Канаде наркотики. В свою очередь, ключевые ингредиенты для производства наркотиков поступают через страны Южной Америки и США из Азии.

В 2021 году правоохранители на круглом столе констатировали 10-кратное увеличение химических веществ — прекурсоров, изъятых Агентством пограничной службы Канады. Было отмечено, что большая часть из них поступила из Китая и Гонконга.

Напомним, в Ирландии зафиксировали более 30 случаев передозировки наркотиками за один день. Расследование показало, что передозировка наступила в результате добавления более мощных синтетических наркотиков.

Стоит отметить, что в Канаде идет процесс легализации наркотиков, включая тяжелые. Часть провинций уже разрешила их употребление, хотя торговля наркотиками по-прежнему находится под запретом.