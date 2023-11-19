Сделка по производству аккумуляторов в Канаде подорожала на $5,8 млрд

Поддержка производства аккумуляторов для электромобилей в Канаде из федерального бюджета и бюджета провинций потребует на $5,8 млрд больше, чем прогнозировалось ранее, говорится в парламентском докладе, опубликованном 17 ноября.

Поддержка производства аккумуляторов для электромобилей в Канаде из федерального бюджета и бюджета провинций потребует на $5,8 млрд больше, чем прогнозировалось ранее, говорится в парламентском докладе, опубликованном 17 ноября.

В докладе анализируются затраты по сделкам, заключенным с компаниями Northvolt, Volkswagen и Stellantis-LGES. Сделки направлены на размещение в Канаде заводов по производству аккумуляторов для автомобилей. В настоящее время федеральное правительство Канады, а также правительства провинций Онтарио и Квебек объявили о выделении субсидий общей суммой $37,7 млрд.

Однако согласно подсчетам бюджетного регулятора, общая сумма поддержки в период с 2022 по 2033 год будет ближе к $43,6 млрд, причем дополнительные $5,8 млрд — это упущенные поступления от корпоративного налога как в федеральный, так и в провинциальные бюджеты. Такова цена налогового кредита на передовое производство США.

Министр финансов Канады Христя Фриланд отмечала, что производственные субсидии Volkswagen не должны подлежать налогообложению, а в отчете парламентского сотрудника по бюджету (PBO) говорится, что от этого налога будут освобождены и две другие компании. Причем, из общей сумму расходов в $43,6 млрд 62% лягут на федеральный бюджет, а 38% — на бюджеты провинций.

Срок безубыточности оценивается в 11 лет для субсидий в завод Northvolt, 15 лет для субсидий Volkswagen и 23 лет для субсидий Stellantis.