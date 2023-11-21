Air Canada: Не виноваты мы в краже почти 24 миллионов долларов

Где золото, Air Canada? Что делать и кто виноват?

Компания Brink’s подала иск против Air Canada в связи с пропажей золота и наличности на общую сумму в 23,8 миллионов долларов во время перевозки ценностей.

Компания Air Canada клянётся, что не несет никакой ответственности за дерзкое ограбление в аэропорту Пирсон города Торонто, которое имело место 17 апреля года. Дело в том, что в тот день неизвестные до сих пор грабители сумели каким-то образом получить доступ к дорогому грузу – слитки золота и наличные деньги, на общую сумму 23,8 миллионов долларов. Перевозчик (Air Canada) получил эти ценности от компании Brink’s и обязался доставить их по назначению. Но и драгоценный металл, и наличные испарились. Разумеется, после обнаружения пропажи было заведено уголовное делореля.

Теперь же, после полугодового расследования, Айр Канада опубликовала заявление об отказе от ответственности. Компании решительно отвергает все обвинения, содержащиеся в иске Brink’s. В официальном заявлении утверждается, что авиаперевозчик выполнил транспортный договор на перевозку груза. Компания отрицает обвинения в неосторожном или ненадлежащем поведении.

Крупнейшая авиакомпания страны поясняет, что Brink’s не указала стоимость перевозки в накладной, то есть, в документе, который выдаваётся заказчиком и в котором содержается детали по отправляемому грузу. Согласно положениям многостороннего соглашения, известного, как Монреальская Конвенция, если Brink’s понесла убытки, то ответственность Air Canada ограничена, и не может быть и речи о выплате заявленной суммы убытка: «Brink’s Switzerland решила по собственным причинам не декларировать стоимость перевозки и заплатить стандартный тариф за продукт AC Secure services и, насколько известно Air Canada, заказчик решил не страховать отправление», говорится в заявлении Air Canada. Более того, в этом заявлении утверждается, что Brink’s была полностью осведомлена о последствиях опрометчивого шага (если бы стоимость груза была задекларирована полностью, стоимость страховки и перевозки резко повысилась бы). Но Brink’s утверждает, что они полностью выплатили запрошенную страховую сумму и что накладные были ясно помечены как «банкноты» и «слитки золота». Более того, в документах было предупреждение: «Требуется особый надзор. Ценный груз». Монреальская конвенция, таким образом, никак не может ограничивать сумму, которую Бринкс может взыскать с перевозчика (согласно утверждениям Brink’s).

В иске, поданном в Федеральный суд Канады в октябре, Brink’s заявила, что неопознанный человек получил доступ к складу грузов авиакомпании и предъявил поддельные документы через 42 минуты после приземления в Пирсон рейса Air Canada из Цюриха. Самолёт приземлился в 16 часов, груз был сдан на склад Айр Канада в 17.50.

В заявлении говорится, что персонал затем передал неизвестному человеку 400 килограммов золота в виде 24 слитков – стоимостью около 21,1 миллиона долларов по текущему курсу – плюс около 2,7 миллионов долларов наличными. После чего вор быстро скрылся вместе с грузом.

Только наличные деньги в банкнотах весили более 53 килограммов, не говоря о четырёх центнерах золота.

В иске от Бринксутверждается, что Air Canada была «небрежна» и не приняла «надлежащих мер безопасности» для предотвращения кражи товаров.

Две швейцарские компании – компания по драгоценным металлам Valcambi SA и розничный банк Raiffeisen Suisse – поручили Brink’s обеспечить безопасность и логистику отправки и возместить возможные убытки. Золото было предназначено для Торонто-Доминион Банка (TD), а наличные деньги – для Ванкуверской валютной биржи.

Загадочный вор (скорее всего, воры) до сих пор не арестован, груз до сих пор считается утерянным, полиция и частные охранные и страховые агентства ведут поиски.

Полицейское расследование продолжается. Никто пока не был арестован, и грузы все еще считаются пропавшими без вести. Что делать, кто виноват и почему заявления о содержании перевозочных документов так противоречивы, решит суд.