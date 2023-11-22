Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой

🔸 Илон Маск: все доходы от рекламы и подписок на сеть X связанные с войной в Газе, будут пожертвованы больницам в Израиле и Красному Кресту и Красному Полумесяцу в секторе Газа.

🔸 Замедление инфляции в Канаде: октябрьский уровень снизился до 3.1%.

🔸 Олимпийская чемпионка СССР, которая проживает в Канаде, получила пожизненную дисквалификацию как тренер.

🔸 В Канаду c 8 января запретят ввозить бивни слонов и рога носорогов в качестве охотничьих трофеев.

🔸 Компания Brink’s подала иск против Air Canada в связи с пропажей золота и наличности на общую сумму в 23,8 миллионов долларов во время перевозки ценностей.

🔸 Продажи жилой недвижимости замедлились в октябре: в чем причины?

🔸 Девушка отказалась проводить бой с трансгендером на боксерском турнире в Квебеке.

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