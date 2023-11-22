Первые канадские монеты с лицом короля скоро появятся в обращении

Объявлено о выходе в обращение первых канадских монет с изображением короля Карла Третьего.

Королевский канадский монетный двор рассказал общественности об образц5 новой канадской монеты с портретом короля Карла Третьего, хотя изображение монеты пока не опубликовано (представление самой монеты ожидается в самое ближайшее время). Как известно на всех канадских монетах на одной из стороны изображается портрет царствующего монарха. В течение десятилетий это был портрет королевы Елизветы Второй, изображение которой менялось в зависимости от возраста.

Теперь же мы увидим на монетах портрет нового, здравствующего короля. Его изображение создано канадским портретистом Стивеном Розати, который разработал и другие монеты для канадского монетного двора, включая шесть серебряных монет с вратарями Национальной хоккейной лиги и юбилейную долларовую монету в честь 100-летия хоккейной команды Торонто Мейпл Лифс.

На сайте канадского королевского монетного двора рассказывается, что более 350 художников и граверов представили свои варианты монеты на конкурс авторитетной экспертной комиссии. Монетный двор выдвинул целый ряд обязательных требований к дизайну и техническим требованиям, включая надёжность изображений и дешевизну массового производства монета. Был выбран дизайн, на котором король смотрит в сторону, противоположную стороне, в которую смотрела на монете покойная королева. Победивший дизайн был отправлен в Букингемский дворец для одобрения и утверждения.

Кстати, для чеканки канадских монет уже тридцать с лишним лет Канада пользуется услугами только канадских художников.

Известно также, что федеральное правительство уже поручило монетному двору и Банку Канады рассмотреть вопрос о выпуске новых банкнот с изображением короля. Портрет монарха появится на купюре в 20 долларов.

Заметим, что другие страны Британского Содружества также приступили к замене изображений королевы на портрет нынешнего монарха..

В Австралии уже выпускается в обращение золотая монета с портретом Карла Третьего номиналом в доллар. Ожидается, что к Рождеству в обращении будет около 10 миллионов новых австралийских долларовых монет.

В заключение скажем, что все канадские монеты с портретом королевы считаются законным платежным средством и никакого срока давности для них установлено не будет.