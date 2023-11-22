Впервые за долгие годы Квебекская партия заняла первое место в опросах общественного мнения

Результаты последних опросов ясно показывают растущую популярность Квебекской Партии – Parti Québécois, левой партии, объединяющей большинство сторонников независимости Квебека.

Уже несколько опросов, проведённых разными агенствами по изучению общественного мнения, показывают всё более усиливающуюся популярность Квебекской партии (Parti Québécois). Согласно последнему опросу, проведённому агентством Dallas Data и опубликованному 21 ноября 2023 года, партия, во главе с харизматичным вождём Полем Ст-Пьер Пламондоном, получила бы не менее 30% голосов избирателей, если бы выборы состоялись сегодня. Впервые партия CAQ, во главе с Франсуа Лего, правящая вот уже второй срок, оказалась на втором месте, получив 24% голосов, что примерно на 10% ниже, чем результаты опроса, проведённого тем же агентством в сентябре. А вот PQ за последние два месяца набрала 11%. Напомним, что всего лишь десять лет назад Квебекская партия находилась на грани исчезновения и была практически списана с политической арены.

Что касается остальных традиционных партий, их позиции среди квебекских избирателей существенно не изменились, остаются более-менее стабильными, и этп партии пользуются поддержкой традиционных своих поклонников, которые при любых обстоятельствах остаются верными этим организациям: Либеральная партия Квебека и Солидарный Квебек получили бы на выборах по 16% голосов, консерваторы – примерно 11% (они, впрочем, потеряли 2-3% голосов).

Интересно, что Квебекская партия вырвалась вперёд и в Монреале, где, обычно, она всё же занимает не первые места. С другой стороны, ничего удивительного нет в том, что в городе Квебек сторонники сувернитета Квебека получили бы на выборах, если бы те состоялись сейчас, не менее 38%, равно, как и в провинциальных небольших городах.

Скорее всего, речь всё же не об усилении сепартистских настроений в Квебеке, которые сегодня далеко не такие, какими они были в середине девяностых годов, а о “наказании правительства” – люди демонстрируют недовольство нынешними действиями власти и лично Франсуа Лего. Хотя левые стремления разной степени “левизны” в обществе явно усиливаются – и почти большевики из Солидарного Квебека, и либералы, и Квебкская партия занимают левые позиции различных оттенков (от “почти большевизма” до социал-демократии).

Последний опрос был проведён 17-19 ноября и опубликован, как мы заметили выше, 21 ноября, после обработки данных. Уровень точности обзора довольно высок, считается, что возможность ошибки составляет примерно 3%.