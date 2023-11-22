Впервые за долгие годы Квебекская партия заняла первое место в опросах общественного мнения
Уже несколько опросов, проведённых разными агенствами по изучению общественного мнения, показывают всё более усиливающуюся популярность Квебекской партии (Parti Québécois). Согласно последнему опросу, проведённому агентством Dallas Data и опубликованному 21 ноября 2023 года, партия, во главе с харизматичным вождём Полем Ст-Пьер Пламондоном, получила бы не менее 30% голосов избирателей, если бы выборы состоялись сегодня. Впервые партия CAQ, во главе с Франсуа Лего, правящая вот уже второй срок, оказалась на втором месте, получив 24% голосов, что примерно на 10% ниже, чем результаты опроса, проведённого тем же агентством в сентябре. А вот PQ за последние два месяца набрала 11%. Напомним, что всего лишь десять лет назад Квебекская партия находилась на грани исчезновения и была практически списана с политической арены.
Что касается остальных традиционных партий, их позиции среди квебекских избирателей существенно не изменились, остаются более-менее стабильными, и этп партии пользуются поддержкой традиционных своих поклонников, которые при любых обстоятельствах остаются верными этим организациям: Либеральная партия Квебека и Солидарный Квебек получили бы на выборах по 16% голосов, консерваторы – примерно 11% (они, впрочем, потеряли 2-3% голосов).
Интересно, что Квебекская партия вырвалась вперёд и в Монреале, где, обычно, она всё же занимает не первые места. С другой стороны, ничего удивительного нет в том, что в городе Квебек сторонники сувернитета Квебека получили бы на выборах, если бы те состоялись сейчас, не менее 38%, равно, как и в провинциальных небольших городах.
Скорее всего, речь всё же не об усилении сепартистских настроений в Квебеке, которые сегодня далеко не такие, какими они были в середине девяностых годов, а о “наказании правительства” – люди демонстрируют недовольство нынешними действиями власти и лично Франсуа Лего. Хотя левые стремления разной степени “левизны” в обществе явно усиливаются – и почти большевики из Солидарного Квебека, и либералы, и Квебкская партия занимают левые позиции различных оттенков (от “почти большевизма” до социал-демократии).
Последний опрос был проведён 17-19 ноября и опубликован, как мы заметили выше, 21 ноября, после обработки данных. Уровень точности обзора довольно высок, считается, что возможность ошибки составляет примерно 3%.